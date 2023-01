Chelsea se ne ustavlja

Gusto bo do konca sezone kot posojeni nogometaš še naprej igral za Lyon, postal pa je sedma okrepitev Chelseaja v januarskem prestopnem roku.

Pred tem so se modrim pridružili še Ukrajinec Mihajlo Mudrik, Francoz Benoit Badiashile, Anglež Noni Madueke, Brazilec Andrey Santos, Portugalec Joao Felix (posoja) ter predstavnik Slonokoščene obale David Fofana.

V tej sezoni je Gusto za Lyon doslej odigral 15 tekem in prispeval eno podajo. Skupaj je za sedemkratne francoske prvake od debija januarja 2021 odigral 54 tekem in se podpisal pod šest podaj. Za francosko reprezentanco do 21 let je odigral sedem tekem in dosegel en gol.

Preberite še: