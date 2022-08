Chelsea pripeljal novega mladega talenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetnajstletni italijanski nogometaš Cesare Casadei je novi član angleškega prvoligaša Chelsea, je klub sporočil na svoji spletni strani. Nogometaš sredine igrišča je v londonski klub prišel iz milanskega Interja in je še en v vrsti novih mladih nadarjenih igralcev, ki jih je novi lastnik kluba Todd Boehly pripeljal v poletnem prestopnem roku.

Vrednost prestopa znaša 12 milijonov funtov oziroma 14 milijonov evrov, Casadei pa je s klubom podpisal šestletno pogodbo.

Welcome to Chelsea, Cesare Casadei! 🇮🇹 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 19, 2022

Od mladih talentov so se poleg Italijana Chelseaju pridružili še Angleži Carney Chukwuemeka, Zak Sturge in Tyler Dibling, ameriški vratar Gabriel Slonina in Jamajčan Omari Hutchinson.

Poleg omenjenih mladincev je klub v letošnjem poletnem prestopnem roku pod vodstvom novega lastnika pripeljal še angleškega reprezentanta Raheema Sterlinga, Senegalca Kalidouja Koulibalyja in Španca Marca Cucurello.

