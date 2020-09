Čehi odpovedali tekmo s Škoti, Uefa pravi, da obračun bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uefa je odločila, da bo tekma lige narodov med Češko in Škotsko odigrana.

Uefa je odločila, da bo tekma lige narodov med Češko in Škotsko odigrana. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Evropska nogometna zveza (Uefa) je odločila, da bo tekma lige narodov med Češko in Škotsko odigrana, potem ko jo je Češka nogometna zveza zaradi okužbe z novim koronavirusom v reprezentanci odpovedala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čehi in Škoti bi se morali udariti v ponedeljek, a usoda obračuna še ni jasna. Čehi so na Slovaškem slavili s 3:1, po koncu tekme pa so v izjavi za javnost sporočili, da bodo nogometaše poslali nazaj v klube zaradi okužbe na novi koronavirus enega od strokovnih članov reprezentance.

"Zaradi trenutnega položaja v zvezi s covidom-19, je izbrana vrsta takoj po zmagi proti Slovaški zaključila priprave in odpovedala naslednje srečanje proti Škotski," so zapisali iz češke zveze.

V karanteni sta se že pred sosedskim obračunom proti Slovaški znašla dva nogometaša, Tomaš Souček in Patrick Schick, ki sta bila v stiku z okuženo osebo. Reprezentanca je v Bratislavo odpotovala 24 ur kasneje od predvidenega po ponovnih testih celotnega moštva.

Škotska nogometna zveza je tako javnosti kot Uefi sporočila, da jih o svoji nameri Čehi niso obvestili, Uefa pa je neomajna in prepričana, da bo tekma odigrana v prvotnem terminu, kot je za AFP potrdil tiskovni predstavnik evropske nogometne zveze.

Že pred tem so iz Uefe sporočili, da mora članica tekmo lige narodov odigrati, če lahko kljub okužbam z novim koronavirusom zagotovi prisotnost 13 igralcev v polju in enega vratarja.

