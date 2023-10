Šeško proslavljal nov zadetek, Bayern razbil Darmstadt kar z 8:0

Nogometaši Leipziga so v 9. krogu nadigrali Köln kar s 6:0. Kevin Kampl ni kandidiral za dvoboj, trener Marco Rose mu je namenil počitek, mladi napadalec Benjamin Šeško pa je vstopil v igro v 75. minuti in se izkazal pred koncem rednega dela, ko je popeljal rdeče bike v vodstvo s 5:0! To pa ni bila najvišja zmaga kroga, saj je Bayern odpravil Darmstadt kar z 8:0, vseh osem zadetkov pa dosegel v zadnjih 40 minutah. Na vrata Bayerna se je po daljši odsotnosti vrnil Manuel Neuer.

V zadnji sobotni tekmi 9. kroga nemške bundeslige je slovenske barve pri rdečih bikih branil le Benjamin Šeško. Kevinu Kamplu je trener Marco Rose podobno kot Švedu Emilu Forsbergu in Dancu Yussufu Poulsnu namenil počitek, to pa letošnjega dobitnika superpokalne nemške lovorike ni prav nič zmotilo do prepričljive zmage nad Kölnom. Kozličke so premagali kar s 6:0, na seznam strelcev pa se je vpisal tudi Šeško.

V igro je vstopil v 75. minuti, le 13 minut pozneje pa se je izkazal v kazenskem prostoru, pravočasno pobegnil obrambi Kölna in z bližine z močnim in natančnim strelom dosegel zadetek za Leipzig. Foto: Guliverimage

Mladi slovenski napadalec je dvoboj kot že večkrat v zadnjem obdobju začel na klopi, nato pa dočakal priložnost v 75. minuti, ko je vstopil v igro namesto dvakratnega strelca Loisa Opendaja. Belgijec je znova blestel, v prvem polčasu sta se med strelce vpisala tudi Timo Werner in David Raum, tako da je bil zmagovalec odločen že po prvem delu. Po Šešku je končni rezultat v sodnikovem podaljšku postavil Christoph Baumgartner.

Vrnitev Neuerja, Bayern razbil Darmstadt

Navijači Bavarcev so pozdravili vrnitev med vratnici Manuela Neuerja, ki pa jo je v 4. minuti z rdečim kartonom pokvaril Joshua Kimmich. Brez nogometaša pa so hitro ostali tudi gostje, v 20. minuti je moral predčasno z igrišča Klaus Gjasula, tako da so bile moči izenačene. Ko pa je tik pred koncem prvega polčasa prejel rdeči karton še branilec Darmstadta Matej Maglica, se je začel šov prvakov.

Joshua Kimmich je prejel rdeči karton že v 4. minuti. Izgubil je žogo pred svojim kazenskim prostorom, nato pa storil prekršek nad Marvinom Mehlemom. Foto: Reuters

Bayern si je privoščil goste. V drugem polčasu je dosegel kar osem zadetkov! Trikrat je bil uspešen prvi strelec Bayerna Harry Kane, po dvakrat sta v polno zadela Leroy Sane in Jamal Musiala, med strelce pa se je vpisal tudi Thomas Müller.

Še posebej drugi Kanov gol za 5:0 je bil prava mojstrovina, saj je bil vratar gostov Marcel Schuhen predaleč iz vrat, angleški napadalec pa je hitro sprožil s sredine igrišča in žogo z lobom prek vratarja poslal v mrežo. Anglež je zdaj že pri 12 golih v sezoni.

Bayern je v drugem polčasu dosegel neverjetnih osem zadetkov! Foto: Reuters

Vratar Neuer je vrnitev na vrata Bayerna zaznamoval z nedotaknjeno mrežo in visoko zmago. Zaradi zloma noge na smučanju ni igral deset mesecev. Zadnjo tekmo je za nemško reprezentanco odigral 1. decembra lani na svetovnem prvenstvu v Katarju, vrata Bayerna pa ni čuval vse od 12. novembra, ko se je Bayern meril proti Schalkeju, njegovemu nekdanjemu klubu. Bayern je z visoko zmago prevzel vodstvo in Bayer iz Leverkusna, ki bo v nedeljo gostil Freiburg.

Vratar Manuel Neuer je znova branil za Bayern po 350 dneh. Foto: Reuters

Stuttgartu spodrsnilo proti Hoffenheimu

Precej slabši dan je imel Stuttgart, ki je bil pred tem krogom drugi na lestvici. V obračunu s Hoffenheimom je že do 21. minute zaostajal z 0:2 (Wout Weghorst, Grischa Prömel). Chris Führich je poskrbel za nekaj malega upanja, a je za goste takoj spet povišal Robert Skov. Domači so še prišli na 2:3 po golu Deniza Undava, a kljub pritisku ob koncu doživeli prvi domači poraz v sezoni. Velja omeniti, da za Stuttgart zaradi poškodbe ni igral prvi strelec lige Serhou Guirassy.

Werder Bremen je premagal v tej sezoni povsem razglašeni Union Berlin z 2:0; Berlinčani, sicer udeleženci lige prvakov, drsijo proti dnu lestvice, ob sedmih porazih imajo le šest točk, skupno je bil današnji poraz že deseti v nizu. Augsburg je s 3:2 premagal Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach pa z 2:1 Heidenheim.

V nedeljo bo na delu tudi Borussia Dortmund, ki bo gostovala pri Eintracht Frankfurtu.

