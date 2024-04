Leipzig tudi z golom Šeška bližje ligi prvakov

RB Leipzig je za svojo 18. zmago v sezoni z 2:1 premagal Heidemheim. To je njihova tretja zaporedna zmaga, četrta na zadnjih petih tekmah. Zadela sta najboljša strelca Leipziga, Lois Openda svoj 23. in Benjamin Šeško svoj 10. gol sezone. Po podaji Davida Rauma je natančno meril v daljši kot gola domačega vratarja. Član slovenske reprezentance je začel v prvi postavi, zabil svoj sedmi gol v spomladanskem delu sezone in igral do 79. minute. Kevin Kampl priložnosti za igro ni dobil.

Dva gola je zabil Thomas Müller, Bayern je zmagal s 5:1. Foto: Reuters Bayern München je po porazih proti Heidenheimu in Dortmundu izgubil še zadnje možnosti za nemški naslov prvaka, zdaj pa spet igra bolje. Najprej je napredoval v polfinale lige prvakov, v bundesligi pa dosegel drugo zaporedno zmago. In to kakšno! Berlinski Union so Bavarci premagali s kar 5:1. Dva gola je dal kapetan Thomas Müller, seveda pa je zadel tudi prvi strelec lige Harry Kane. Britanec je zdaj pri 33 golih. Na lestvici strelcev mu z osmimi manj na drugem mestu sledi Serhou Guirassy.

Z zmago Eintrachta nad Augsburgom (3:1) se je v petek začel 30. krog nemškega prvenstva, kjer je prvak že znan. Že prejšnji krog si je zgodovinski prvi naslov priigral Bayer iz Leverkusna. Tega prva preizkušnja v bundesligi po potrditvi naslova – ob tem je med tednom napredoval tudi v polfinale lige Europa – čaka v nedeljo, ko bo gostoval na derbiju pri Borussii iz Dortmunda. Bayer je sicer to sezono ostal neporažen na vseh 44 odigranih tekmah. Bo Dortmund prekinil ta niz?

Nemško prvenstvo, 30. krog:

Petek, 19. april

Sobota, 20. april

Nedelja, 21. april

Lestvica: