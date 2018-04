Branilec Liverpoola že končal sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Matip je odigral vseh 90 minut, toda po zdravniškem pregledu je jasno, da mora na operacijo," je v izjavi za javnost sporočil Liverpool in dodal, da Matipa v sezoni 2017/18 bržčas ne bo več na nogometnih zelenicah.

Poškodba Kamerunca je nov udarec za Liverpoolovo obrambo, saj sta poškodovana tudi Joe Gomez in Nathaniel Clyne, ki sta prav tako branilca. Težave imata tudi vezista Emre Can in Adam Lallana.