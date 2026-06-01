Ponedeljek, 1. 6. 2026, 14.22

1 ura, 26 minut

Novi trener Lilla

Bo Carla Ancelottija tik pred začetkom SP zapustil sin?

Avtorji:
Ž. L., STA

David Ancelotti | David Ancelotti se bo znova posvetil samostojni trenerski karieri. | Foto Guliverimage

Francoski nogometni prvoligaš Lille je danes sporočil, da bo novi trener prvega moštva postal pomočnik brazilskega selektorja David Ancelotti, sin Carla Ancelottija. Lille je novico sporočil teden dni po odhodu trenerja Bruna Genesia.

David Ancelotti je s francoskim klubom podpisal dvoletno pogodbo, vendar v klubu za zdaj niso povedali, ali bo pred svetovnim prvenstvom (11. junija do 19. julij) zapustil svojo vlogo v očetovem trenerskem štabu Brazilije.

Šestintridesetletnik bo kmalu na vrsti za svoj drugi mandat glavnega trenerja, potem ko je lani šest mesecev preživel pri brazilskem Botafogu.

"Zelo sem ponosen in srečen," je dejal David Ancelotti in dodal: "V čast mi je predstavljati Lille. Gre za resen, ambiciozen in tekmovalen klub, ki redno igra evropski nogomet," je dejal nekdanji nogometaš mladinskega pogona Milana. Carla Ancelottija je na trenerski poti spremljal že pri Bayernu, Napoliju, Evertonu in madridskem Realu.

Lille bo naslednjo sezono nastopil v ligi prvakov, potem ko bo v domačem prvenstvu ligue 1 končal na tretjem mestu, 15 točk za zmagovalcem PSG. Nova sezona ligue 1 se bo začela 22. in 23. avgusta.

