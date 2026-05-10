Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
10. 5. 2026,
13.40

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Joseph Blatter FIFA Gianni Infantino

Nedelja, 10. 5. 2026, 13.40

32 minut

Blatter predsedniku Fife Infantinu očital diktatorsko vodenje

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Sepp Blatter | Blatter je znova ostro kritiziral krovno svetovno nogometno telo in njegovega naslednika Giannija Infantina. | Foto Reuters

Blatter je znova ostro kritiziral krovno svetovno nogometno telo in njegovega naslednika Giannija Infantina.

Foto: Reuters

Nekdanji predsednik mednarodne nogometne federacije Fife Švicar Joseph Blatter je znova ostro kritiziral krovno svetovno nogometno telo in njegovega naslednika Giannija Infantina. "Fifa je trenutno diktatura. Vse, kar predsednik reče, je edino, kar velja. In vse drugo je utišano," je švicarski državljan ponovil svoje prej izraženo mnenje.

"Zdajšnji predsednik se pogovarja le z voditelji držav, potuje po svetu z letali in pozabil je, da je bistvo Fife nogometna igra," je 90-letni Blatter dejal v intervjuju za nemško televizijo ZDF, poroča tiskovna agencija dpa.

Blatter je nato obsodil količino moči, ki jo ima Infantino. "Fifa preprosto ni več ugledna organizacija. Na vrhu ni vse v redu."

Blatter, ki v vsakem javnem nastopu ne skopari s kritikami na račun zdajšnjega vodstva mednarodne organizacije, je tudi sam precej kontroverzna osebnost.

Pred desetimi leti je Infantino nasledil Blatterja, ki je bil med letoma 1998 in 2015 osmi predsednik na čelu svetovne nogometne zveze. Oba prihajata iz Švice, ob tem ima Infantino ob švicarskem še italijansko državljanstvo.

Konec aprila je 56-letnik napovedal svojo namero, da se bo leta 2027 tretjič potegoval za predsednika svetovne federacije. Blatter je leta 2015 odstopil zaradi preiskav korupcije. Njegov mandat je bil omadeževan s korupcijskim škandalom.

Blatter je trenutno zelo razočaran nad Fifo. "Zdaj gre samo za denar in ne več za igro," je dejal nekdanji nogometni funkcionar.

Kritiziral je tudi svetovno prvenstvo to poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki, na katerem bo prvič nastopilo 48 ekip. "Na tem svetovnem prvenstvu, ki se zdaj bliža, nikogar ne zanima trajnost," je dejal Blatter in zatrdil: "Če bi bil jaz še vedno tukaj, se to ne bi zgodilo."

Blatter je leta 2015 odstopil le tri dni po ponovni izvolitvi po pritiskih in preiskavah korupcije. Leta 2025 sta bila z Michelom Platinijem drugič oproščena obtožb o goljufiji na švicarskem sodišču. Januarja letos je izrazil podporo navijaškem bojkotu tekem SP v ZDA zaradi varnostnih tveganj.

Blatter je 26. januarja podprl komentarje švicarskega odvetnika za boj proti korupciji Marka Pietha, ki je s Fifo sodeloval pri morebitnih reformah, ko je bil Blatter predsednik, češ da bi se morali navijači med turnirjem izogibati ZDA.

Preberite še:

Galatasaray
Sportal Galatasaray turški nogometni prvak
Katy Perry
Trendi Znani pevci na odprtju nogometnega svetovnega prvenstva
FC Barcelona navijači
Sportal Barcelona pred el clasicom hladi penino, Oblakovi izgubili s Celto
Joseph Blatter FIFA Gianni Infantino
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.