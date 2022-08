Beltinci z zmago na vrhu lestvice

Drugi krog 2. slovenske nogometne lige sta končala obračuna Beltincev in Jadrana ter Brinja Grosupljega in Krškega. Prvega je s 3:0 dobila beltinška zasedba, ki je edina stoodstotna in na vrhu lestvice, drugi pa se je končal z 1:1.

Na sobotnih tekmah je Fužinar Vzajemci visoko s 5:2 premagal Vitanest Bilje, preostali tekmi med Rudarjem Velenjem in Rogaško ter Kety Emmi&Impol Bistrico in Roltekom Dobom sta se končali z neodločenim izidom 1:1.

Za Fužinar je trikrat v polno meril Faris Zubanović, dva zadetka pa je prispeval Chris Cener. Za goste iz Bilj je dvakrat zadel Bamba Susso.

V petek sta se tekmi med Krko in Nafto 1903 ter Aluminijem in Ilirijo 1911 končali z neodločenim izidom 0:0. Edini obračun, kjer so padali zadetki, je bil v Kranju. Primorje je nad domačim Triglavom slavilo 2:1 z goloma Marka Guliča in Eliana Demirovića, v sodnikovem dodatku je zaostanek znižal Veron Šalja.

Druga liga, 2. krog:



petek, 5. avgust:

Nafta 1903 : Krka 0:0



Triglav Kranj : Primorje 1:2 (0:2)

Gulič 12.,Demirović 68.; Šalja 90.



Aluminij - Ilirija 1911 0:0



sobota, 6. avgust:

Fužinar Vzajemci : Vitanest Bilje 5:2 (3:0)

Zubanović 9.,Cener 10., Cener 13., Zubanović 59., 65.; Susso 53., 89.



NK Kety Emmi & Impol Bistrica : Roltek Dob 1:1 (1:1)

Panić 15.; Petek 19.



Rudar Velenje : Rogaška 1:1 (1:0)

Saramago 2., Pavlović 54.



nedelja, 7. avgust:

Brinje Grosuplje : Krško 1:1 (1:1)

Đajič 13., Hanžek 14.



Beltinci : Jadran Dekani 3:0 (1:0)

Ptiček 2., Pihler 79., Kralj 94.



Lestvica:



1. Beltinci Klima Tratnjek 6

2. Krka 4

3. Nafta 1903 4

4. Roltek Dob 4

5. Aluminij 4

6. Kety Emmi&Impol Bistrica 4

7. Fužinar Vzajemci 3

8. Vitanest Bilje 3

9. Primorje 3

10. Rogaška 2

11. Ilirija 1911 2

12. Krško 1

13. Rudar Velenje 1

14. Brinje Grosuplje 1

15. Triglav Kranj 0

16. Jadran Dekani 0