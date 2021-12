Pred polovico prvenstva je Bayern München s šestimi točkami prednosti pred Dortmundom vodilni v bundesligi. Zabili so že 52 golov, samo v prejšnjem krogu kar pet in to Stuttgartu. Tokrat jih čaka še en klub, ki je že videl boljše čase - Wolfsburg. Pred praznimi tribunami Alianz Arene bodo skušali priti do osme domače zmage (eno domačo tekmo so izgubili).

Nemško prvenstvo, 17. krog: Petek, 17. december:

Bayern München - Wolfsburg Sobota, 18. december:

Bochum - Union Berlin

Eintracht Frankfurt - Mainz

Greuther Fürth - Augsburg

Hoffenheim - B. Mönchengladbach

RB Leipzig - Arminia Bielefeld

Hertha Berlin - Dortmund Nedelja, 19. december:

Freiburg - Bayer Leverkusen

FC Köln - Stuttgart