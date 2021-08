Bayern po deseto zaporedno zvezdico

Že nekaj let se na začetku Bundeslige pojavlja isto vprašanje: Kdo bo s prestola izrinil Bayern? Odgovor pa je že nekaj časa isti: Nihče. Bavarci tako v novo sezono vstopajo z namenom, da osvojijo še deseto prvenstveno lovoriko zapored, redki pa si upajo napovedati, da jim to ne bo uspelo.

Bavarski velikan v prestopnem roku ni trgoval veliko in lahko bi trdili, da se ekipa, ki zmaguje, pač ne menja. Je pa res, da se je na vroči stolček usedel Julian Nagelsmann, za katerega bo to največji trenerski izziv v karieri. Že kar takoj Bavarce čaka eden izmed zahtevnejših tekmecev, Borussia iz Mönchengladbacha, s katero se bodo udarili na otvoritveni tekmi prvenstva.

Kampl z vidno vlogo, morda debitira tudi Pečar

Kevin Kampl (desno) bo z Leipzigom eden glavnih Bayernovih izzivalcev. Foto: Guliverimage Preostala moštva, ki bi lahko "mešala štrene", so RB Salzburg Kevina Kampla, dortmundska Borussia in Wolfsburg, svoj lonček pa zagotovo želita pristaviti vsaj še Bayer Leverkusen in Eintracht iz Frankfurta, za katerega bo morda debitiral tudi mladi up slovenskega nogometa Martin Pečar.

Nogometaši Leipziga se bodo v prvem krogu podali na gostovanje k Mainzu, moštvi Dortmunda in Frankfurta pa čaka medsebojni obračun že takoj na uvodu. Wolfsburg bo doma pričakal novinca Bochum.