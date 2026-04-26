Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Nedelja,
26. 4. 2026,
12.07

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Bayern ne bo odkupil Jacksona, Olise ni naprodaj

Nicolas Jackson | Foto Reuters

Nemški nogometni prvak Bayern po koncu ne bo odkupil pogodbe Nicolasa Jacksona, ki si ga je sposodil od Chelseaja," je televiziji ZDF potrdil član odpora za šport bavarskega kluba Max Eberl in dodal, da Michael Olise kljub velikem povpraševanju bogatih klubov ni naprodaj.

Eberl je v soboto dejal, da Jackson ni zbral potrebnega števila tekem, da bi izkoristil možnost odkupa, in da se bo poleti vrnil v londonski Chelsea.

Častni predsednik Uli Hoeness je to potrdil in dodal, da bi bil odkup obvezen, če bi Jackson začel na 40 tekmah. V takem primeru bi odškodnina znašala 65 milijonov funtov (dobrih 75 milijonov evrov).

Jackson je do zdaj začel na 13 tekmah, skupno pa nastopil na 29 tekmah. Ostal je v senci Oliseja, ki je v svoji drugi sezoni pri Bayernu v vseh tekmovanjih dosegel 19 golov in 32 podaj.

"On je za nas preveč pomemben, tako da niti sekunde nismo razmišljali, da bi ga prodali," je za televizijo ZDF povedal Eberl.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
