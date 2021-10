Bavarski stroj v Frankfurt, neporaženi Freiburg v prestolnici

Sedmi krog bundeslige ponuja derbi med Wolfsburgom in Borussio Mönchengladbachom, ki bo na sporedu v soboto. Že danes se bosta udarila Köln in Greuther Fürth, bavarski velikan Bayern pa se bo tokrat udaril z letos neprepričljivim Eintrachtom.

Nemško prvenstvo je, po uvodnem spodrsljaju Bayerna, vsaj za zdaj še precej izenačeno, vseeno pa so Bavarci že trdno na prvem mestu. Pomagali so jim tudi rezultati na papirju največjih tekmecev za naslov, dortmundske Borussie in RB Leipziga. Omenjeni moštvi bosta na delu že v soboto, ko bosta gostili tekmeca, ki sta pri dnu lestvice. V Dortmund prihaja Augsburg, Kevin Kampl in soigralci pa se bodo pomerili z Bochumom.

Tudi Bayern bo v tem krogu igral pred svojimi navijači. Na Allianz Areno prihaja Eintracht Frankfurt, spet pa čakamo, ali se bo pri gostih v kadru za srečanje pojavil tudi slovenski mladi up Martin Pečar.

Nemško prvenstvo, 7. krog: Petek, 1. oktober:

20.30 Köln - Greuther Fürth Sobota, 2. oktober:

15.30 Borussia Dortmund - Augsburg

15.30 Hertha Berlin - Freiburg

15.30 Stuttgart - Hoffenheim

15.30 Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

18.30 RB Leipzig (Kevin Kampl) - Bochum Nedelja, 3. oktober:

15.30 Mainz - Union Berlin

17.30 Bayern München - Eintracht Frankfurt (Martin Pečar)

19.30 Bayer Leverkusen - Arminia Bielfeld