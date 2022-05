Barcelona četrtič evropski prvak v futsalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralci Barcelone so novi evropski prvaki v futsalu. Foto: Guliverimage

Igralci Barcelone so se v nedeljo razveselili nove zmage v ligi prvakov. Svoj četrti naslov so pred 8442 gledalci na turnirju v Rigi osvojili po tem, ko so v finalu premagali branilca naslova Sporting CP s 4:0.