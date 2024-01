Srečku Katancu je uspelo, Uzbeki se veselijo

Po Katarju, Avstraliji, Iranu, Iraku, Savdski Arabiji in Tadžikistanu si je na azijskem nogometnem prvenstvu osmino finala zagotovil še Uzbekistan. Izbranci Srečka Katanca so remizirali proti Avstraliji in zadržali drugo mesto v skupini B. Zlata vredno točko je Katančevi četi zagotovil rezervist Azizbek Turgunbaev. V igro je vstopil v 63. minuti, 15 minut pozneje pa popeljal Uzbeke do remija.