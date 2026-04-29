29. 4. 2026
Sreda, 29. 4. 2026, 15.00

Avstrijske nogometašice pred dvobojem s Slovenijo z novim selektorjem

Lars Sondergaard | Lars Sondergaard je novi selektor Avstrijk. | Foto Guliverimage

Lars Sondergaard je novi selektor Avstrijk.

Avstrijska ženska nogometna reprezentanca je danes dobila novega selektorja. To je postal Danec Lars Söndergaard in podpisal pogodbo do konca tekmovalnega obdobja z vrhuncem na svetovnem prvenstvu 2027, so zapisali na spletni strani Avstrijske nogometne zveze (ÖFB). Prvi tekmovalni izziv 67-letnika s precej pomlajeno avstrijsko zasedbo čaka prav proti slovenski izbrani vrsti v kvalifikacijah za SP v okviru skupine A4.

Dvoboj bo na sporedu 5. junija na Dunaju, Avstrija pa po štirih odigranih tekmah zaseda zadnje mesto z eno osvojeno točko proti favorizirani Nemčiji (0:0). V skupini je pred tem doma izgubila proti Norveški (0:1) in v gosteh proti Sloveniji (0:1).

Sledil je visok poraz proti Nemčiji v gosteh (1:5), nazadnje pa so 18. aprila nato doma odigrale remi brez golov proti favorizirani reprezentanci te skupine.

Do konca kvalifikacij sta ostala še dva kroga. Ob dvoboju Avstrije in Slovenije bo v petem krogu še obračun Nemčije in Norveške, v zadnjem, 9. junija, pa še tekmi Slovenija - Nemčija in Norveška - Avstrija. Na vrhu skupine A4 ima Nemčija deset točk, sledi Norveška z devetimi, Slovenija ima tri, Avstrija pa eno.

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si jih bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije so v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

