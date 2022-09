Šeško ima slovenskega tekmeca: hat-trick Prelca

Nik Prelec, ki se je nekaj sezon kalil v italijanski Sampdorii, je del prejšnje sezone kot posojen nogometaš igral za ljubljansko Olimpijo, a v prvi ligi na enajstih tekmah zabil en sam gol. Julija je dokončno zapustil Sampdorio in podpisal za avstrijskega prvoligaša WSG Tirol.

Na sedmi tekmi zanj je zabil prvi gol oziroma kar tri. Vsi trije njegovi streli na tekmi so končali v mreži Laska. Tirol je tako zmagal s 4:1. Zanj je to na devetih tekmah šele tretja zmaga in na lestvici zasedajo sedmo mesto. So deset točk za vodilnim Salzburgom, ki pa tekme devetega kroga še ni odigral.

Pri treh golih je v letošnji avstrijski bundesligi Benjamin Šeško (Salzburg), dva gola sta zabila Sandi Ogrinec in Žan Rogelj (tokrat ju ni bilo v postavi Tirola), en gol pa je v prvih osmih krogih dal Tomi Horvat (Sturm). Sturm tekmo devetega kroga igra v nedeljo proti Lustenauu, Salzburg pa proti dunajskemu Rapidu.