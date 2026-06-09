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Avtor:
STA

Torek,
9. 6. 2026,
20.40

Osveženo pred

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Atalanta Bergamo serie A Italija

Torek, 9. 6. 2026, 20.40

1 ura, 13 minut

Atalanta

Atalanta odpustila Palladina, v Bergamo se seli Sarri

Avtor:
STA

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Maurizio Sarri | Maurizio Sarri prevzema trenersko službo v Bergamu. | Foto Guliverimage

Maurizio Sarri prevzema trenersko službo v Bergamu.

Foto: Guliverimage

Italijanski nogometni prvoligaš Atalanta je odpustil trenerja Raffaeleja Palladina, so danes potrdili v klubu, ki ga bo po novem najverjetneje vodil Maurizio Sarri, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Dvainštiridesetletni Palladino je k Atalanti prišel novembra lani, ko je zamenjal Ivana Jurića, in z željo, da klub pripelje na eno od prvih štirih mest v domači ligi. Toda zasedba iz Bergama je sezono končala kot sedma, 12 točk za mesti, ki so vodila v ligo prvakov.

Palladino je pred tem vodil tudi Monzo in Fiorentino, zdaj pa ga bo očitno zamenjal 67-letni Sarri, ki je prejšnji mesec zapustil Lazio in ga bodo pri Atalanti predvidoma ustoličili v prihodnjih dneh.

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