Argentinec Bielsa selektor nogometašev Urugvaja

Argentinec Marcelo Bielsa je bil imenovan na novega selektorja nogometne reprezentance Urugvaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sedeminšestdesetletni trener bo ekipo vodil do svetovnega prvenstva leta 2026.

Marcelo Bielsa, ki ga je februarja lani odpustila angleška ekipa Leeds United, je nasledil Diega Alonsa, ki je izgubi mesto na trenerski klopi Urugvaja po razočaranju in izpadu že po skupinskem delu svetovnega prvenstva konec lanskega leta v Katarju.

Kot nogometaš, igral je do svojega petindvajsetega leta na mestu branilca, je krepko zaostal za uspehi, ki jih je od leta 1982 dosegal kot trener. Vodil je na ducat klubov in reprezentanc, med drugim rodno Argentino, Čile, Athletic Bilbao, Marseille, Lille in nazadnje premierligaša iz Leedsa.

Z Argentino je osvojil leta 2004 v Atenah olimpijski naslov, kot selektor Čila pa si je zaradi velikega napredka reprezentance med letoma 2007 in 2011 ustvaril kultni status.