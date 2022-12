Slavnostni sprejem svetovnih prvakov v Buenos Airesu (v živo):

V domovini tanga je veselo kot že dolgo ne. V Argentino so se vrnili nogometni junaki, ki so na svetovnem prvenstvu v Katarju šli do konca in po dramatičnem finalu s Francijo postali svetovni prvaki. Argentina je najboljša na svetu po 36 letih, Lionel Messi je bil izbran za najboljšega nogometaša turnirja, pri 35 letih pa je prejel lovoriko, o kateri je sanjal od otroštva. Zanimivo je, da se je rodil le leto dni po tem, ko so Argentinci postali svetovni prvaki v Mehiki (1986), na tistem svetovnem prvenstvu pa je s številnimi čarobnimi potezami izstopal Diego Armando Maradona, s katerim v Argentini tako radi primerjajo Messija.

Fotogalerija sprejema reprezentantov v Buenos Airesu, foto Reuters:

Danes kapetana Argentine in njegove soigralce, s katerimi je popeljal gavče do tretje svetovne zvezdice, na slavnostnem sprejemu v Buenos Airesu v prekrasnem sončnem vremenu ob poletnih temperaturah pozdravlja več milijonov navijačev. Izbranci Lionela Scalonija so se na avtobusu podali na zmagovalno parado, ki se bo končala na osrednjem trgu.

The parade is starting.. 🏆🍾 pic.twitter.com/8XhPjR7BzJ — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022

Zabava v Argentini traja že več dni, o tem, kakšno nogometno strast izžarevajo privrženci gavčev, pa zelo zgovorno pričajo posnetki starejšega ljubitelja nogometa, ki ponosno maha z zastavo, medtem ko ga množica nosi na invalidskem stolčku. To je prizor, ki pove več kot sto besed ter ponazarja srečo in ponos, ki ju zadnje tedne čuti dobrih 47 milijonov Argentincev.