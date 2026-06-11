Mednarodna nogometna zveza Fifa je na dan začetka svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki objavila novo lestvico. Po novem je znova vodilna branilka svetovnega naslova Argentina. Slovenija je izgubila eno mesto in je 59.

Na vrhu lestvice so Argentinci in so na vodilni položaj napredovali s tretjega mesta. Drugo je zadržala Španija, na tretje pa je padla Francija.

Anglija, Portugalska in Brazilija so zadržale četrto, peto in šesto mesto, na sedmo se je z osmega povzpel Maroko. Prvo deseterico zaključujejo Nizozemska, Belgija in Nemčija.

Slovenija, ki ne igra na SP, bo jeseni igrala v ligi narodov, kjer bodo njeni tekmeci v skupini Švica, Škotska in Severna Makedonija. Švicarji so 19., Škoti 42., Makedonci pa 69.