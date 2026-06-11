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Avtor:
STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
15.47

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Natisni članek
FIFA Argentina Slovenija

Četrtek, 11. 6. 2026, 15.47

1 ura, 23 minut

Fifina lestvica

Argentina na vrhu Fifine lestvice, Slovenija 59.

Avtor:
STA

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Lionel Messi, Katar 2022 | Argentinci in Lionel Messi, ki bodo v ZDA branili naslov svetovnih prvakov, so spet na vrhu Fifine lestvice. | Foto Reuters

Argentinci in Lionel Messi, ki bodo v ZDA branili naslov svetovnih prvakov, so spet na vrhu Fifine lestvice.

Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza Fifa je na dan začetka svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki objavila novo lestvico. Po novem je znova vodilna branilka svetovnega naslova Argentina. Slovenija je izgubila eno mesto in je 59.

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Na vrhu lestvice so Argentinci in so na vodilni položaj napredovali s tretjega mesta. Drugo je zadržala Španija, na tretje pa je padla Francija.

Anglija, Portugalska in Brazilija so zadržale četrto, peto in šesto mesto, na sedmo se je z osmega povzpel Maroko. Prvo deseterico zaključujejo Nizozemska, Belgija in Nemčija.

Slovenija, ki ne igra na SP, bo jeseni igrala v ligi narodov, kjer bodo njeni tekmeci v skupini Švica, Škotska in Severna Makedonija. Švicarji so 19., Škoti 42., Makedonci pa 69.

Lestvica Fife (11. junija 2026):

1.  (3) Argentina            1877,27 točke
2.  (2) Španija              1874,71
3.  (1) Francija             1870,70
4.  (4) Anglija              1828,02
5.  (5) Portugalska          1767,85
6.  (6) Brazilija            1765,86
7.  (8) Maroko               1755,10
8.  (7) Nizozemska           1753,57
9.  (9) Belgija              1742,24
10. (10) Nemčija              1730,37
...
19. (19) Švica                1650,06
42. (43) Škotska              1503,34
59. (58) Slovenija            1441,09
69. (67) Severna Makedonija   1369,16
...

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