Četrtek, 11. 6. 2026, 15.47
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Fifina lestvica
Argentina na vrhu Fifine lestvice, Slovenija 59.
Mednarodna nogometna zveza Fifa je na dan začetka svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki objavila novo lestvico. Po novem je znova vodilna branilka svetovnega naslova Argentina. Slovenija je izgubila eno mesto in je 59.
Na vrhu lestvice so Argentinci in so na vodilni položaj napredovali s tretjega mesta. Drugo je zadržala Španija, na tretje pa je padla Francija.
Anglija, Portugalska in Brazilija so zadržale četrto, peto in šesto mesto, na sedmo se je z osmega povzpel Maroko. Prvo deseterico zaključujejo Nizozemska, Belgija in Nemčija.
Slovenija, ki ne igra na SP, bo jeseni igrala v ligi narodov, kjer bodo njeni tekmeci v skupini Švica, Škotska in Severna Makedonija. Švicarji so 19., Škoti 42., Makedonci pa 69.
Lestvica Fife (11. junija 2026):
1. (3) Argentina 1877,27 točke
2. (2) Španija 1874,71
3. (1) Francija 1870,70
4. (4) Anglija 1828,02
5. (5) Portugalska 1767,85
6. (6) Brazilija 1765,86
7. (8) Maroko 1755,10
8. (7) Nizozemska 1753,57
9. (9) Belgija 1742,24
10. (10) Nemčija 1730,37
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19. (19) Švica 1650,06
42. (43) Škotska 1503,34
59. (58) Slovenija 1441,09
69. (67) Severna Makedonija 1369,16
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