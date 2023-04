Obračun ranjenih velikanov v Londonu

Tako Chelsea kot Liverpool sta v tej sezoni daleč od želene forme in tudi ciljev. Londonska ekipa je po 28 odigranih tekmah šele na enajstem mestu premierligaške lestvice, Liverpool pa je z odigrano tekmo manj osmi, s štirimi točkami prednosti pred Chelseajem. Zaradi slabših rezultatov se je moral od trenerskega stolčka Chelseaja posloviti Graham Potter, ki je londonski klub - prihodnji teden ga čaka prva tekma četrtfinala lige prvakov-, vodil šele od septembra. Ekipo Chelseaja bo zdaj začasno vodil Bruno Saltor, ki bo proti Liverpoolu doživel debi. Na drugi strani se na klopi Liverpoola še niso odločili za spremembo in zaupajo Jürgenu Kloppu, da bo ekipo znova vrnil na zmagovita pota.

Luke Shaw ostaja v Manchestru. Foto: Reuters

Angleški reprezentant Luke Shaw je podaljšal pogodbo z Manchester Unitedom do konca sezone 2026/27, je angleški velikan sporočil na spletni strani. Shaw, ki se najbolje znajde na levem bočnem položaju, je od prihoda k rdečim vragom iz Southamptona leta 2014 odigral 249 tekem. Za matični Southampton je pred tem zbral 67 nastopov. Obenem je 29-krat oblekel tudi reprezentančni dres Anglije ter nastopil na dveh svetovnih in enem evropskem prvenstvu.

"Pred devetimi leti sem prestopil v ta izjemni klub in vzhičen sem, da bom podaljšal svoje bivanje na Old Traffordu. V tem času sem precej zrasel kot oseba in igralec. Vem, kaj je potrebno, da ti uspe v tako velikem klubu," je po podpisu pogodbe dejal 27-letni Shaw.