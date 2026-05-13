Arsenal Crystal Palace Manchester City angleško prvenstvo

Sreda, 13. 5. 2026, 20.55

43 minut

Angleško prvenstvo, zaostala tekma 31. kroga

Guardiola dregnil v sodnike, nocoj City mora zmagati "vŽivo

Pep Guardiola | Manchseter City se lahko z zmago Arsenalu približa na dve točki zaostanka. | Foto Reuters

Manchester City v zaostali tekmi 31. kroga angleškega prvenstva proti Crystal Palaceu nujno potrebuje zmago, če želi ostati v igri za naslov. Če bodo sinjemodri na Emiratesu slavili, se bodo dva kroga pred koncem Arsenalu približali na dve točki zaostanka. Pep Guardiola je pred pomembnim obračunom spregovoril tudi o angleških sodnikih.

Dolgo časa je kazalo na to, da bo v 36. krogu West Ham poskrbel za veliko veselje v modrem delu Manchestra. Londončani so se proti favoriziranemu mestnemu tekmecu Arsenalu odlično borili, si priigrali nekaj lepih priložnosti tudi za vodstvo, a so se po zadetku Leandra Trossarda znašli v zaostanku.

V zaključku obračuna je sledila drama. Po kaosu v kazenskem prostoru gostov je v zadnjih sekundah tekme žogo v gol poslal Callum Wilson. Kazalo je na nepričakovan razplet obračuna, a se je oglasil VAR. Glavni sodnik Chris Kavanagh je potrdil, da je Pablo na nedovoljen način oviral vratarja topničarjev Davida Rayo. Bržčas pravilna sodniška odločitev, a jasno je bilo, da bo o njej še precej govora. Že zaradi dejstva, da je bilo oviranje vratarjev v tej sezoni pogosta taktika čete Mikela Artete.

Pričakovano se je pred srečanjem s Crystal Palaceom na temo sodniških odločitev razgovoril tudi trener Manchester Cityja Pep Guardiola. "Izgubili smo dva finala pokala FA, ker sodniki niso dobro opravili svojega dela. Tudi s pomočjo VAR-a. Ampak vedno, ko se to zgodi, pravim, da bi morali biti mi boljši. Ne sodniki. Nikoli nisem zaupal VAR-u, nikoli se nisem zanašal na to. Ti moraš biti boljši, samo sebe lahko kriviš, če ti ne uspe," je razpravljal Katalonec.

Angleško prvenstvo, zaostala tekma 31. kroga:

Sreda, 13. maj:

Lestvica

 

Najboljši strelci:

26 – Haaland (Manchester City)
22 – Igor Thiago (Brentford)
15 – Joao Pedro (Chelsea), Semenyo (Manchester City)
14 – Gyökeres (Arsenal)
13 – Gibbs-White (Nottingham), Welbeck (Brighton), Calvert-Lewin (Leeds United)
12 – Watkins (Aston Villa), Kroupi (Bournemouth)
11 – Ekitike (Liverpool), Šeško (Manchester United), Mateta (Crystal Palace)
10 – Richarlison (Tottenham), Wilson (Fulham), Fleming (Burnley)
...

1 Bijol (Leeds United)

Johnny Cardoso
