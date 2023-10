Se sploh kdo spomni, kdaj je Arsenal nazadnje premagal City!?

Osmi krog angleške premier lige v nedeljo ob 17.30 prinaša dvoboj med ekipama, ki sta se v prejšnjem prvenstvu borila za naslov prvaka: Arsenal gosti Manchester City. Sinjemodri so topničarjem pravi trn v peti, saj jih v ligi niso premagali zadnjih 15 tekem, od tega so zadnjih 12 izgubili.

Bukayo Saka Foto: Reuters Angleška premier liga je najbolj zanimiva ali pa vsaj najbolj nepredvidljiva liga v Evropi. Prejšnji sedmi krog je to potrdil, saj so izgubili Manchester City, Liverpool in Manchester United. Situacija na lestvici je tako vse bolj izenačena: prvi City in šesti Brighton ločijo le tri točke. Že osmi krog pa to nedeljo prinaša dvoboj ekip, ki sta se v prejšnjem prvenstvu borila za naslov prvaka: Arsenal bo v stadionu Emirates gostil Manchester CIty. Topničarji so v prejšnjem krogu premagali Bournemouth s 4:0 in bi v primeru nedeljske zmage sinjemodre prehiteli za dve točki. Se je pa tudi Arsenal nedavno opekel: v ligi prvakov ga je sredi tedna z 2:1 premagal Lens. Obenem si je še mišico poškodoval Bukayo Saka in trener Mikel Arteta je bil po tekmi precej zaskrbljen.

Erling Haaland Foto: Reuters Arsenal je v prejšnji sezoni prav dvoboj s Cityjem stal lovorike, saj je izgubil oba. Še več: nogometaši iz Manchestra so londonske tekmece premagali tudi v pokalu FA. Arsenal Cityja v premier ligi ni premagal že vse od decembra 2015! Takrat sinjemodrih še ni vodil Pep Guardiola, s katerim so spomladi osvojili ligo prvakov. To je zadnjih 15 tekem. Še več: zadnjih 12 medsebojnih tekem v premier ligi so Londončani izgubili, kar je njihov najdaljši niz porazov v zgodovini proti katerikoli ekipi. Je pa letos poleti Arteta vendarle dobil dvoboj s španskim strategom: Arsenal je po streljanju 11-metrovk dobil angleški superpokal (community shield).

Angleško prvenstvo, 8. krog:

Sobota, 7. oktober::

Nedelja, 8. oktober:

Lestvica: