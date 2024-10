V živo: Liverpool povedel na Anfieldu, prvaki so se rešili v izdihljajih

Prvi poraz po pol leta oziroma po 14. aprilu je v premier ligi doživel Arsenal. Ta je bil z 0:2 prekratek na gostovanju pri Bournemouthu. Srečanje je zaznamoval trenutek v 30. minuti srečanja, ko je zaradi prekrška rdeči karton prejel William Saliba. Z igralcem manj topničarji niso bili kos razigrani domači četi, ki je v 70. minuti po natančnem strelu Ryana Christieja – ta je dosegel prvi gol po 68 tekmah oziroma v dveh letih – povedla z 1:0, tri točke pa je češnjam v 79. minuti z bele pike potrdil Justin Kluivert.

Tottenham je po porazu v prejšnjem krogu tokrat na domačem stadionu našel pot do novih treh točk. Obračun so sicer bolje odprli nogometaši West Hama, Mohammed Kudus je v 18. minuti zadel za 1:0. A domači so nato odgovorili, v 36. minuti je na 1:1 poravnal Dejan Kuluševski. V 52. minuti je nato za vodstvo poskrbel Yves Bissouma, le tri minute kasneje pa je lastno mrežo zatresel Jean-Clair Todibo. Piko na i visoki zmagi s 4:1 je na koncu v 60. minuti postavil Son Heung-Min. Kljub prepričljivi zmagi pa se je v 86. minuti pošteno zaiskrilo na zelenici, potem ko je v 86. minuti Kudus ob prerivanju po obrazu udaril Mickyja van de Vena in si prislužil rdeči karton.

Zelo pomembno preizkušnjo pa je na klopi Manchester Uniteda prestal nizozemski strateg Erik ten Hag, ki je s svojo ekipo z 2:1 premagal Brentford in tako po najslabšem vstopu v sezono malce popravil grenak priokus. Srečanje na Old Traffordu so sicer bolje odprle čebele iz Brentforda, za katere je globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa v polno meril Ethan Pinnock. A že takoj v uvodu v drugi polčas je na 1:1 poravnal Alejandro Garnacho, v 62. minuti pa je nato tri točke rdečim vragom zagotovil Rasmus Hojlund.

Aston Villa je zaostajala proti Fulhamu, toda z goloma Morgana Rogersa in Ollieja Watkinsa prišla do zasuka. Po zaostanku je Fulham v 64. minuti ostal še z igralcem manj, za nameček pa si zabil še avtogol za izid 1:3. Za Aston Villo je 17 točk v osmih krogih najboljši začetek lige v zadnjih 26 letih.

Nogometaši Manchester Cityja so na prvi nedeljski tekmi gostovali pri Wolvesih in se pošteni namučili za zmago. Jorgen Strand Larsen je že v 7. minuti poskrbel za hladen tuš za sinjemodre, Joško Gvardiol pa je varovance Pepa Guardiole v 33. minute po podaji iz kota vrnil v igro. Tudi drugi gol so aktualni prvaki dosegli po podaji iz kota, v 95. minuti jim je vse tri točke zagotovil John Stones.

Derbi na Anfieldu

Derbi kroga se bo ob 17.30 odvil na Anfieldu, kjer bo Liverpool gostil Chelsea. Ta ima na četrtem mestu štiri točke manj od zasedbe Arneja Slota, ki je v tej sezoni prejela najmanj golov (dva), na petih tekmah je mrežo ohranila nedotaknjeno in ima manj pričakovanih prejetih golov kot katerakoli druga ekipa v tej sezoni premier lige. A na drugi strani se lahko Chelsea pohvali z drugim najboljšim napadom v ligi, le Manchester City je namreč dosegel gol več od The Blues.

Slot, ki je postal prvi trener Liverpoola, ki je dobil prvih osem od devetih tekem, je ob tem postal tudi šele četrti trener v zgodovini premier lige, ki je zmagal na vseh prvih štirih gostujočih tekmah v tekmovanju, a ravno ta konec tedna lahko njegov nasprotnik Enzo Maresca postane peti član tega ekskluzivnega kluba. "Anfield je fantastičen, a tja gremo z namenom igrati nogomet in iskati točke. Verjetno bomo tudi trpeli, a tako je, naš namen je vedno isti: osvajati točke," je pred obračunom dejal Maresca.

Ekipi sta se nazadnje pomerili lani konec februarja v finalu ligaškega pokalnega tekmovanja, ko je po podaljšku z 1:0 zmagal Liverpool. Pred tem je Liverpool na domačem terenu januarja v premier ligi slavil s 4:1, medtem ko se je prvi obračun sezone na Stamford Bridgu končal z delitvijo točk (1:1).

