Pred derbijem na Etihadu na prvo mesto Liverpool

Darwin Nuñez je zadel za zmago Liverpoola s 3:0. Foto: Reuters Do četrtek zmage je v petem krogu angleške premier prišel Liverpool in to s tremi goli v razmaku dobrih 10 minut. Luis Díaz je zadel v 26. in 28. minuti, Darwin Nuñez pa je končni izid 3:0 postavil v 37. Četrtič so zmagali tudi nogometaši Aston Ville, ki so bili s 3:1 boljši od Wolverhamptona. Obe ekipi imata na vrhu prvenstvene lestvice po 12 točk. Toliko jih ima tudi Manchester City, ki pa po štirih zmagah na uvodnih štirih tekmah peto igra v nedeljo. To bo derbi s tekmecem za naslov prvaka iz minulih dveh sezon, z Arsenalom. Ta je pri 10 točkah.

Chelsea je na krilih Nicolasa Jacksona, ki je zabil v četrti in 18. minuti, ob polčasu vodil z 0:2. Kmalu po prihodu iz garderob je vodstvo povišal Cole Palmer in postavil končni izid srečanja. West Ham tako ostaja v spodnji polovici lestvice, modri pa se vztrajno bližajo vrhu.

Angleško prvenstvo, 5. krog:

Sobota, 21. september:

Nedelja, 22. september:

Lestvica: