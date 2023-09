Debi nove zvezde Uniteda na velikem derbiju

Rasmus Höjlund, ki je spomladi z dansko reprezentanco gostoval tudi v Stožicah in si ga je poleti želelo kar nekaj evropskih velikanov, bi utegnil za Manchester United debitirati prav na velikem derbiju z Arsenalom. "Za njim je dober teden treningov. Dobro mu gre. Dobro se odziva na zahteve. Ja, na voljo bo za nedeljsko tekmo," je na petkovi novinarski konferenci potrdil trener Erik Ten Hag. Prepričan je, da je 20-letnik pripravljen na pritisk, ki ga prinaša igranje za Manchester. "Mislim, da je pripravljen, da začne tekmo." Mladenič je v prejšnji sezoni serie A na 32 tekmah zabil devet golov in za štiri asistiral.

Manchester United ima po treh krogih šest točk (dve zmagi in poraz s Tottenhamom), a zdi se, da je pod večjim pritiskom Arsenal. Aktualni podprvak je sezono sicer odprl z zmagama (Nottingham in Crystal Palace), v prejšnjem krogu pa s Fulhamom igral samo 2:2. Trener Mikel Arteta je bil najbolj razočaran s samim prestopom, češ da bodo morali fantje pokazati mnogo več želje. Proti Unitedu jo vedno kažejo: na zadnjih petih domačih tekmah z njimi imajo štiri zmage in en remi. V minuli sezoni so jih januarja premagali s 3:2, so pa septembra lani izgubili na Old Traffordu (1:3).

Angleško prvenstvo, 4. krog:

Petek, 1. september:

Sobota, 2. september:

Nedelja, 3. september:

Lestvica: