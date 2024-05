Navijači Arsenala stiskajo pesti za Fulham, Cityja pa za United

V Angliji še vedno poteka troboj za prvaka. Manchester City lahko z zmago na sobotni matineji, to bo uvodno dejanje 37. kroga, prevzame vodstvo, nato pa dan pozneje stiska pesti za sosede iz mesta, saj bo Manchester United gostil vodilni Arsenal. Rdeči vragi sicer ne vlivajo zaupanja, saj so v hudi rezultatski krizi. Aston Villa ima v ponedeljek priložnost, da z zmago na derbiju kroga nad Liverpoolom že potrdi vozovnico za ligo prvakov.

Navijači Arsenala že dolgo niso tako močno privoščili uspeha mestnemu tekmecu Fulhamu, kot bi ga v soboto, ko prihaja na Craven Cottage Manchester City. Če bi Fulham ustavil prvake, bi topničarjem na široko odprl vrata do tako želenega naslova angleškega prvaka, na katerega čakajo že dve desetletji. Statistika govori v korist izbrancev Josepa Guardiole, ki so na zadnjih 18 tekmah ostali neporaženi proti Fulhamu in kar 16-krat od tega zmagali, Norvežan Erling Haaland pa se je vrnil v izjemno strelsko formo.

Španski strateg Unai Emery je z Aston Villo pred velikim uspehom. Foto: Reuters

Ta konec tedna bi bilo lahko že konec dvomov o tem, kdo iz Anglije bi si poleg Arsenala, Cityja in Liverpoola zagotovil nastop v ligi prvakov. Nastop med evropsko elito se nasmiha Aston Villi, ki je v četrtek izpadla v polfinalu konferenčne lige. V ponedeljek bo na Villa Parku pričakala Liverpool. Če bi ugnala rdeče, bi si že zagotovila najmanj četrto mesto, če pa bi Tottenham v soboto doma izgubil z Burnleyjem, bi lahko navijači Aston Ville proslavljali velik uspeh že dva dni pred srečanjem varovancev Unaija Emeryja.

Prihajajo Leicester City, Ipswich Town in ...



Prihodnjo sezono bo ob povratniku v premier ligo Leicester Cityju igral tudi Ipswich Town, ki se prav tako po večletnem premoru vrača med angleško elito, potem ko je osvojil drugo mesto v drugi angleški ligi. Za zadnje mesto, ki pelje v prvo ligo, se bodo v kvalifikacijskem turnirju pomerili Leeds United, Southampton, WBA in Norwich.

