V boju za ligo prvakov Newcastle remiziral, United slavil

V angleški premier ligi se nadaljuje boj za prvaka in mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Vodilni Manchester City bo v nedeljo gostoval pri Evertonu. Zatem na papirju bolj zahtevno delo čaka drugouvrščeni Arsenal, ki se bo pomeril s sedmim Brightonom. V boju za ligo prvakov je tretji Newcastle remiziral z Leedsom (2:2). Točkovno ga je po zmagi nad Wolverhamptonom (2:0) ujel Manchester United.

Leeds je povedel po golu Luka Aylinga (sedma minuta) in imel v 28. minuti na voljo strel z bele pike, a je Nick Pope v vratih srak obranil poskus Patricka Bamforda. Le tri minute po zapravljeni enajstmetrovki je svojo prvo uspešno realiziral Callum Wilson. Ta je po roki Juniorja Firpa v 68. minuti izkoristil še drugo najstrožjo kazen za sedmi gol na zadnjih petih tekmah. Končni izid je z roba kazenskega prostora v 79. minuti postavil Rasmus Kristensen. Newcastle ima na lestvici po 35 odigranih tekmah 66 točk, prav toliko kot rdeči vragi.

Antony je podal za vodilni gol Anthonyja Martiala. Foto: Reuters Nogometaši Manchestra Uniteda so v 36. krogu na domačem stadionu z 2:0 premagali Wolverhampton po golih Anthonyja Martiala v 32. minuti (podal mu je Antony) in Alejandra Garnacha v sodnikovem dodatku drugega polčasa. V boj za četrto mesto in s tem zadnjo vstopnico za nastop v ligi prvakov bi se lahko vključil Liverpool, ki ima po 35 odigranih tekmah 62 točk. Rdeči iz mesta Beatlov bodo v ponedeljek skušali nadaljevati niz šestih zaporednih zmag v prvenstvu, ko bodo gostovali pri Leicestru.

V nedeljo bosta nastopila kandidata za naslov prvaka. Manchester City bo gostoval pri Evertonu, Arsenal pa čaka domači obračun z Brightonom. Na lestvici ima Manchester City s tekmo manj 82 točk, Arsenal eno manj.

