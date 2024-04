Arsenal po dveh bolečih porazih spet na pravi poti

V angleškem prvenstvu se nadaljuje troboj za naslov prvaka. Ta se bo po izpadu vseh treh najboljših ekip premier lige še zaostril, saj bodo Manchester City, Arsenal in Liverpool vse sile usmerili v domačo ligo. Topničarji so v soboto zvečer na gostovanju z 2:0 premagali Wolverhampton. Liverpool bo v nedeljo na delu pri Fulhamu. Manchester City bo zaradi nastopa v polfinalu pokala FA svojo tekmo s Tottenhamom odigral šele 14. maja.

Najboljše tri ekipe v angleškem prvenstvu so pred 34. krogom ločile le dve točki. Manchester City je v prejšnjem izkoristil spodrsljaja Arsenala proti Aston Villi in Liverpoola proti Crystal Palaceu ter se povzpel na vrh, medtem ko so bili topničarji in redsi na drugem in tretjem mestu z enakim številom točk. Vse tri ekipe so se med tednom poslovile od možnosti za evropsko lovoriko. Arsenal je v ligi prvakov izpadel proti Bayernu, sinjemodri po enajstmetrovkah izpadli proti Realu Madridu, Liverpool pa je v ligi Europa po polomiji na prvi tekmi v skupnem seštevku dveh tekem moral priznati premoč Atalanti.

Arsenal je imel na sobotni večerni tekmi popolno premoč proti Wolvesom. Proti golu so topničarji streljali kar 24-krat, devetkrat znotraj okvira vrat, domača ekipa pa je imela le pet strelov proti golu, tri znotraj okvira. Za vodstvo z 1:0 je v zadnji minuti prvega polčasa poskrbel Leandro Trossard, v sodnikovem dodatku drugega pa je za končni izid 2:0 zabil kapetan Martin Odergaard. Tako je Arsenal z doigrano tekmo več skočil nazaj na prvo mesto.

Zaradi nastopa v polfinalu pokala FA bodo tekme 34. kroga pozneje odigrali tudi nogometaši Chelseaja in Manchestra Uniteda.

Angleško prvenstvo, 34. krog:

Sobota, 20. april:

Nedelja, 21. april:

Torek, 14. maj:

Sreda, 15. maj:

Lestvica: