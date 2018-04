Guardiola začinil veliki derbi: Januarja mi je ponujal Pogbaja

Angleško prvenstvo, 33. krog

V 33. krogu angleške premier league bo na Etihadu sporedu vedno vroč mestni derbi med Manchester Unitedom in vodilnim Manchester Cityjem. Sinjemodri bi v primeru zmage že osvojili svoj peti naslov angleškega prvaka.

Čeprav je Pep Guardiola trdil, da bo na derbiju privoščil počitek nekaterim igralcem, saj ga že v torek čaka povratna tekma lige prvakov proti Liverpoolu, je na novinarski konferenci, nalašč ali ne, razjezil navijače Manchester Uniteda. Kaj se je zgodilo? Beseda je nanesla tudi na razvpitega zastopnika Mina Raiola, ki je Katalonca že večkrat označil za revo in psa, Guardiola pa je razkril, da mu je ravno on januarja ponujal Paula Pogbaja in Henrikha Mkhitaryjana.

''Zakaj je to storil? Moral bi zaščititi svoje igralce, ne pa, da ju ponuja psu. Primerjava sicer ni dobra. Moral bi spoštovati pse,'' je povedal Katalonec na klopi Cityja. ''Nemudoma sem mu rekel, ne, saj je za nas veliko predrag,'' je še dodal in razburkal Manchester, ki bo v soboto dihal le za mestni derbi.

Say what? 👂🏾 A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Apr 6, 2018 at 9:20am PDT



Na vse govorice se je odzval tudi Paul Pogba, ki je vse skupaj zanikal z besedama ''kaj pravite'', Raiola pa ponosno zadevo potrdil. ''Nikoli nisem govoril z Guardiolo. Tega ne bi nikoli storil, sem pa govoril s Cityjem, ki je fantastičen klub, s fantastičnim trenerjem. S kom natanko, ni pomembno,'' je za BBC pojasnil superagent.

Petkovi dogodki bodo zagotovo še dodatno začinili veliki derbi. Rdeči vragi si niti malo ne želijo, da bi njegov mestni rival naslov prvaka osvojil ravno pred njihovimi očmi.

Poleg obračuna v Manchestru bodo za prevlado v mestu igrali tudi v Liverpoolu. Everton bo gostil rdeče brate, ki so med tednom v ligi prvakov razbili City, Tottenham bo gostoval pri Stoku, v nedeljo pa bosta na delu še Arsenal in Chelsea.