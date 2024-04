V živo: drama v Manchestru, ki je osrečila Arsenal in City

Kakšen troboj za naslov prvaka na Otoku! Šest krogov pred koncem je v najboljšem položaju Arsenal, ki ima po sobotni prepričljivi zmagi v Brightonu tako kot Liverpool 71 točk, a tudi boljšo razliko v zadetkih od Kloppove čete. Rdeči bi lahko z zmago na nedeljskem velikem derbiju na Old Traffordu prevzeli vodstvo, a so se proti Manchester Unitedu po dramatičnem razpletu razšli brez zmagovalca (2:2). Le točko je za vodilnim dvojcem branilec naslova Manchester City, ki je v soboto v gosteh nadigral Crystal Palace (4:2). Chelsea pravkar gostuje v Sheffieldu, Tottenham lahko z večerno zmago nad Nottinghamom poskoči na četrto mesto.

Veliki nedeljski derbi med Manchestrom Unitedom in Liverpoolom, ki bi se z zmago vrnil na prvo mesto, se je končal brez zmagovalca (2:2). Goste je na Old Traffordu popeljal v vodstvo Luis Diaz, a je nato sledil preobrat rdečih vragov! S tem pa drame na Old Traffordu še zdaleč ni bilo konec ...

Rdeči vragi so po zadetkih Bruna Fernandesa in Kobbieja Mainooja povedli z 2:1. Foto: Reuters

V 82. minuti je Mohamed Salah z bele točke zadel za 2:2. Foto: Reuters

Manchester City doživel šok v tretji minuti, nato pa ...

Jean-Philippe Mateta je zabil za 1:0. Foto: Reuters Dogajanje v 32. krogu angleškega prvenstva se je začelo v soboto na stadionu Selhurst Park v Londonu. Manchester City je v sredo na krilih trikratnega strelca Phila Fodna nadigral Aston Villo (4:1), to soboto pa je želel še Crystal Palace. In to mu je tudi uspelo, pa čeprav je bil začetek vse prej kot tak. Jean-Philippe Mateta je za Palace zadel že v tretji minuti.

Trener Pep Guardiola je v začetno enajsterico uvrstil tudi Kevina de Bruyneja in Erlinga Haalanda, ki ju je med tednom spočil proti Aston Villi. Norvežan je imel opravka z zanj netipičnim strelskim postom, saj v premier ligi ni zadel mesec dni. Ta se je zdaj končal. Zadel je za 3:1. Še bolj razpoložen je bil De Bruyne, ki je dal dva gola, drugega za 4:1. Poraz je omilil Odsonne Edouard, ki je zadel za končnih 2:4.

Kevin De Bruyne se je v soboto vpisal med strelce dvakrat. Foto: Reuters

Aston Villa, ki se s Tottenhamom bori za peto mesto in s tem za nastop v ligi prvakov, je po porazu v prejšnjem krogu (s Cityjem) zdaj še remizirala z Brentfordom. Je pa še naprej vroč njen napadalec Ollie Watkins, ki je zabil dva gola in na lestvici strelcev za najboljšim Haalandom zaostaja samo še za en zadetek.

Arsenal zanesljiv na južni obali

Kai Havertz je v drugem polčasu podvojil vodstvo Arsenala. Končni izid v Brightonu je bil 3:0. Foto: Reuters

Topničarji, ki so na igrišču prevladovali od samega začetka tekme, so v vodstvo prišli po najstrožji kazni, ko je Tariq Lamptey nepravilno zaustavil Gabriela Jesusa, z bele pike pa je Bukayo Saka poslal vratarja v eno smer, žogo pa v drugo. Na 2:0 je v 62. minuti po podaji Jorginha povišal Kai Havertz, končni izid je v 86. postavil Leandro Trossard. Arsenal je dosegel deseto zmago na zadnjih 11 tekmah.

Angleško prvenstvo, 32. krog:

Sobota, 6. april:

Nedelja, 7. april:

Lestvica: