Arsenal na eni fronti, City na treh. Čigava prednost je to?

Izbrance Mikela Artete, nogometaše Arsenala, to sezono čaka še osem tekem. Medtem jih lahko Manchester City odigra še 15. Foto: Reuters Arsenal se po izpadu iz evropske lige in pokala FA ob koncu sezone lahko povsem osredotoči na osvojitev svojega 14. angleškega naslova, a prvega po dolgih 19 letih. Na drugi strani je Manchester City še v igri za tri lovorike: angleško, evropsko in pokal FA. Lovijo deveto angleško zvezdnico, četrto v zadnjih šestih sezonah. Če torej topničarje v mesecu in pol čaka samo še osem tekem, imajo sinjemodri bolj natrpan urnik: vsaj še 11 tekem. Pa morda še finale pokala FA, ne nazadnje pa si sami najbolj želijo še tri dodatne tekme v ligi prvakov (polfinalni in finale). Trenutno je City v nizu 13 tekem v vseh tekmovanjih brez poraza, med njimi je zadnja visoka zmaga proti Bayernu (3:0).

Arsenal se bo torej lahko bolj temeljito pripravil na premierligaške tekme, a trener Cityja Pep Guardiola pravi, da je lahko njihova prednost prav to, da bodo ves čas igrali po dve tekmi na teden. "Ko je tekma na vsake tri, štiri dni si v ritmu, zelo osredotočen in to nam pomaga," je pred tekmo 31. kroga z Leicestrom poudaril Guardiola. Pravi, da bo morda že ta odločilna. "Če jo izgubimo, ne bomo osvojili naslova. Če na njej zmagamo, smo še vedno zraven. Smo šest točk za Arsenalom, za ekipo, ki ni oddala veliko točk in igra eno tekmo na teden. Ima torej več časa za počitek, analizo in pripravo na tekmo."

Arsenal in Manchester City 26. aprila igrata še med sabo. Trener topničarjev Mikel Arteta bo odslej od svojih igralcev zahteval še več. "Zadovoljni smo, da smo na vrhu. Zdaj pa moramo dokončati posel. Da bi nam to uspelo, bomo od vseh zahtevali še nekaj več."

Angleško prvenstvo, 31. krog:

Sobota, 15. april:

Nedelja, 16. april:

Ponedeljek, 17. april: