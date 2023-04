Nova rapsodija Haalanda, preobrat Newcastla

Branilec naslova Manchester City se je na krilih dvakratnega strelca Erlinga Haalanda znesel nad zadnjeuvrščenim Southamptonom (4:1) in se vodilnemu Arsenalu, ki bo v nedeljo gostoval pri Liverpoolu, približal na pet točk zaostanka. Topničarji niso zmagali na Anfieldu že 10 let. Trideseti krog angleške premier lige sta odprla Manchester United in Everton (2:0), pomembne zmage v boju za ligo prvakov sta se razveselila Newcastle in Tottenham.

Nogometaši Manchester Cityja ohranjajo upanje, da v angleškem prvenstvu še prehitijo Arsenal in ubranijo naslov prvaka. V 30. krogu so brez posebnih težav zmagali na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Southamptonu, izid je bil 1:4. City, ki je zmagal petič zapovrstjo, se je tekmecu maščeval za januarski poraz v ligaškem pokalu.

Erling Haaland se je po vrnitvi v ekipo dvakrat vpisal med strelce - zdaj je že pri 30 prvenstvenih golih v sezoni, spet bi najbrž dosegel "hat-trick", a ga je trener Pep Guardiola v 69. minuti zamenjal, tako da nato ni mogel izvesti najstrožje kazni. To je uspešno izvedla njegova zamenjava Julian Alvarez, ki je s strelom z bele pike postavil končni izid.

Norveški napadalec je sicer dosegel prvi in tretji gol za svojo ekipo, drugega pa je prispeval Jack Grealish, ki je pokazal še eno odlično predstavo, poleg gola je zabeležil še asistenco. Jubilej je proslavil Kevin de Bruyne, pri prvem golu svoje ekipo je vpisal 100. podajo v angleški ligi. Belgijec je bil podajalec tudi pri golu Grealisha, ekipi pa je priboril tudi najstrožjo kazen.

Preobrat Newcastla, Chelsea znova razočaral

Vsi trije klubi, ki se borijo za tretje in četrto mesto, ti prinašata nastop v ligi prvakov, so v 30. krogu zabeležili zmage. Newcastle je v gosteh z 2:1 premagal Brentford, Manchester United je doma z 2:0 ugnal Everton, Tottenham pa z 2:1 doma Brighton.

Newcastle, ki z dobrimi predstavami drži tretje mesto, je do nove zmage prišel po preobratu. Po prvem delu je zaostajal z 0:1, nato pa sta mu zmago zagotovila avtogol vratarja Davida Raye in Alexander Isak, ki je zmagoviti gol dosegel v 61. minuti. Domači so v sodniškem dodatku prvega dela povedli z enajstmetrovke, strelec je bil Ivan Toney, ki je pred tem eno enajstmetrovko že zapravil.

Frank Lampard se je nedavno vrnil na klop Chelseaja, a izgubil na gostovanju pri "volkovih". Foto: Reuters Dobre predstave nadaljuje tudi Aston Villa, tokrat je z goloma Bertranda Traoreja in Ollieja Watkinsa z 2:0 ugnala Nottingham, prav nasprotno pa velja za Chelsea, ki z odstavitvijo trenerja Grahama Potterja ni dobil želenega pozitivnega šoka. Z 0:1 je izgubil na gostovanju pri Wolverhamptonu.

V vse težjem položaju je Leicester City ki je doma z 0:1 izgubil proti neposrednemu konkurentu za izpad Bournemouthu, pomembne točke v boju za obstanek je zabeležil tudi West Ham, z 1:0 je dobil londonski obračun s Fulhamom.

Arsenal je na Anfieldu nazadnje zmagal pred 10 leti, ko je Mikel Arteta še igral.

Arsenal na Anfieldu ni zmagal že vse od sezone 2012/2013, takrat je bil zdajšnji trener Mikel Arteta še nogometaš Arsenala. V zadnjih desetih letih pa so topničarji na Liverpoolovem stadionu utrpeli številne boleče poraze, enaga celo z 1:5, pred letom in pol z 0:4. Gostovanja na Anfieldu so med najtežjimi v premier ligi, ko celoten stadion navija 90 minut in večkrat zapoje pesem "You`ll never walk alone". Arteta jo je zato ta teden vrtel na treningih Arsenala. "Nogometašev ne moreš trenirati v živalskem vrtu, nato pa greš v nedeljo v pragozd. A igralce moraš vseeno na nek način pripraviti."

Marcus Rashford je moral zapustiti igrišče v 81. minuti.

Rdeči vragi so Everton premagali še tretjič to sezono. Potem ko so s 3:1 slavili v pokalu FA in z 2:1 na oktobrski ligaški tekmi, so tokrat zmagali z 2:0. Ob zmagi sta zadela Scott McTominay in Anthony Martial. Zmaga ima grenak priokus, v 81. minuti je zelenico zaradi poškodbe zapustil Marcus Rashford, po nekaterih prvih informacijah naj bi ga pestila poškodba prepone.

Burnley se vrača v premier ligo

Vincent Kompany, nekdanji nogometaš Cityja, se je uvrstitve v premier ligo veselil kot mali otrok. Foto: Reuters Medtem ko med angleško elito poteka napet boj za obstanek, so si varovanci Vincenta Kompanyja že sedem tekem pred koncem zagotovili preboj med elito. Burnleyju je to uspelo po gostujoči zmagi proti Middlesbroughu z 2:1. Na lestvici imajo po 39 tekmah 87 točk, tretji Luton pa jih je po 40 dvobojih zbral 68 in ne more več ujeti Kompanyjevih mož. Burnley je neporažen zadnjih 19 tekem, v sezoni pa je izgubil le dvakrat ob 12 neodločenih izidih. Moštvo je bilo pred tem šest sezon del premier lige. Po izpadu so na klop pripeljali Kompanyja. Gre za nekdanjega dolgoletnega kapetana Manchestra Cityja.

Blizu napredovanja je tudi Sheffield United, ki je zbral 76 točk in zaseda drugo mesto. Ekipe od tretjega do šestega mesta se bodo po koncu rednega dela sezone s 46 tekmami nato za zadnje mesto v angleškem prvenstvu borile v play offu.

