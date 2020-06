Še en poraz Arsenala, Leicester le do točke, v nedeljo liverpoolski derbi

30. krog angleškega prvenstva je odprl Southampton z zmago v Norwichu, v petek pa sta se v Londonu pomerila tudi Tottenham in Manchester United. Vodilni Liverpool bo v nedeljo gostoval … v Liverpoolu pri mestnem tekmecu Evertonu. Z zmago bi si rdeči že povsem približali naslovu prvaka, ki ga čakajo že 30 let. V soboto je Arsenal izgubil v Brightonu in zdrsnil na deseto mesto, tretji Leicester pa je v Watfordu prišel le do točke.