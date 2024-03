Sedem golov v Newcastlu, Arsenal čaka tekma resnice

V 30. krogu angleške premier lige bosta najzanimivejši zadnji dve tekmi v nedeljo popoldne. Najprej bo drugouvrščeni Liverpool gostil osmi Brighton (ob 15. uri), nato se bosta na derbiju udarila vodilni Arsenal in tretji Manchester City (ob 17.30). Prve tri na Otoku loči le točka, do konca prvenstva pa je še deset krogov. Na prvi tekmi kroga smo videli kar sedem golov, Newcastle je West Ham premagal s 4:3.

To je tekma, na kateri bo Arsenal pokazal, ali je šampionska ekipa

Londonskemu Arsenalu sta se konec decembra zgodila dva boleča poraza, nato so topničarji proti Liverpoolu izpadli v pokalu FA. Odtlej pa spet kažejo pravi obraz: dobili so vseh naslednjih osem tekem v premier ligi, v izločilnih bojih evropske lige pa so z 2:1 izločili Porto. Na prvo mesto prvenstvene lestvice so se zavihteli pred dvema tednoma, ko sta Liverpool in Manchester City med sabo igrala neodločeno 1:1. To nedeljo pa zdaj z aktualnim prvakom Cityjem igra Arsenal.

Bukayo Saka je vprašljiv za nedeljski derbi. Foto: Reuters Arsenal je v zadnjih štirih sezonah samo enkrat premagal Manchester City, a to je bilo prav na zadnji tekmi, oktobra na ligaški tekmi na domačem stadionu z 1:0. Če zdaj zmagajo še v Manchestru, bodo naredili velik korak k temu, da po dolgih 20 letih vendarle znova osvojijo angleški naslov. Še bolj kot točkovno bi jim ta zmaga pomagala psihološko. Pred letom dni so priložnost zapravili. "To je velikanska tekma za obe ekipi. Zagotovo. Če zmagamo, nam bo to močno okrepilo samozavest," je pred potjo v Manchester izpostavil trener topničarjev Mikael Arteta. "Izkoristiti moramo ta trenutek!"

Pri Arsenalu so vprašljivi za nastop na derbiju Bukayo Saka, Gabriel Martinelli in Gabriel Magalhaes, pri Cityju pa bosta zaradi poškodbe, ki sta ju staknila na reprezentančni akciji, manjkala Kyle Walker in John Stones, Kevin De Bruyne pa naj bi kljub lažji poškodbi igral.

