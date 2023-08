Chelsea do prve zmage proti ekipi, ki je domača v Kranjski Gori

Po uvodnih dveh krogih angleške premier lige so neporažene samo še tri ekipe: Brighton, Manchester City in Arsenal. Tretji krog sta v petek odprla Chelsea in Luton Town. S 3:0 so prvo zmago sezone dosegli Londončani.

Za Chelsea je bil začetek sezone vse prej kot uspešen. V prvem krogu je igral 1:1 z Liverpoolom, v drugem pa doživel boleč poraz z West Hamom z 1:3. In to z igralcem več. Ob tem sta njihovi najdražji okrepitvi Enzo Fernandez in Moises Caicedo obe zapravili strel z bele točke. Je pa res, da z novim trenerjem Mauriciom Pochettinom in številnimi novinci še gradijo novo moštvo.

Ker še prenavljajo Lutonov stadion Kenilworth Road, tekme drugega kroga niso odigrali. Zdaj novinec v premier ligi gostuje na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters V tretjem krogu je bil nasprotnik vendarle pravi za prvo zmago. To je novinec v premier ligi Luton Town, ki je del priprav na sezono opravil v Kranjski Gori. Premierligaško zgodbo so začeli z visokim porazom proti Brightonu (1:4), a imeli dva tedna za pripravo na Chelsea, saj je bila njihova tekma drugega kroga preložena (prenova stadiona še poteka). Vmes so seokrepili med vratnicama: pripeljali so izkušenega nizozemskega vratarja Tima Krula, ki je nazadnje branil za Norwich. Krul tokrat še ni branil, med vratnicama je bil Thomas Kaminski in dobil je tri gole. Dvakrat ga je premagal Raheem Sterling. Končni izid 3:0 je v 75. minuti postavil Nicolas Jackson.

Od še neporaženih najprej igrajo nogometaši Arsenala, v soboto ob 16. uri doma s Fulhamom. Nato bo ob 18.30 Brighton gostil West Ham. Aktualni prvak Manchester City pa v nedeljo ob 15. uri gostuje pri Sheffield Unitedu.

