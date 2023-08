Chelsea po prvo zmago proti ekipi, ki je domača v Kranjski Gori

Po uvodnih dveh krogih angleške premier lige so neporažene samo še tri ekipe: Brighton, Manchester City in Arsenal. Tretji krog v petek ob 21. uri odpirata Chelsea in Luton Town. Ne eni ne drugi še nimajo zmage!

Za Chelsea je začetek sezone vse prej kot uspešen. V prvem krogu je igral 1:1 z Liverpoolom, v drugem pa doživel boleč poraz z West Hamom z 1:3. In to z igralcem več. Ob tem sta njihovi najdražji okrepitvi Enzo Fernandez in Moises Caicedo obe zapravili strel z bele točke. Je pa res, da z novim trenerjem Mauriciom Pochettinom in številnimi novinci na Stamford Bridgeu še gradijo novo moštvo.

Ker še prenavljajo Lutonov stadion Kenilworth Road, tekme drugega kroga niso odigrali. Zdaj novinec v premier ligi gostuje na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters V tretjem krogu je nasprotnik vendarle pravi za prvo zmago. To je novinec v premier ligi Luton Town, ki je del priprav na sezono opravil v Kranjski Gori. Premierligaško zgodbo so začeli z visokim porazom proti Brightonu (1:4), a imeli zdaj dva tedna za pripravo na Chelsea, saj je bila njihova tekma drugega kroga preložena (prenova stadiona še poteka). Vmes so se še okrepili med vratnicama: pripeljali so izkušenega nizozemskega vratarja Tima Krula, ki je nazadnje branil za Norwich.

Od še neporaženih najprej igrajo nogometaši Arsenala, v soboto ob 16. uri doma s Fulhamom. Nato bo ob 18.30 Brighton gostil West Ham. Aktualni prvak Manchester City pa v nedeljo ob 15. uri gostuje pri Sheffield Unitedu.

