Lahko volkovi prvi ogrizejo četo Josepa Guardiole?

Tretji krog angleškega prvenstva se začenja z zanimivo tekmo med novincem v ligi, Wolves, in aktualnim prvakom Man Cityjem, ki je z rušilno močjo začel tudi to sezono. Volkovi so ekipo močno okrepili, a na prvih dveh tekmah razočarali in osvojili le točko. Arsenal bo po dveh porazih prvo zmago v sezoni lovil proti mestnemu rivalu West Hamu, Liverpool pa bo tretjo zaporedno zmago lovil proti Brightonu, ki je v prejšnjem krogu premagal Man Utd. Danes bo aktiven tudi Jon Gorenc Stanković, s Huddersfieldom bo lovil prve točke v sezoni.