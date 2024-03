Arsenal skočil na vrh ter izzval Liverpool in Man City

V Angliji se ta konec tedna igra 28. krog premier lige. Nogometaši Arsenala so na domačem stadionu z 2:1 ugnali Brentford ter se vsaj za en dan povzpeli na vrh rezultatske razpredelnice. Derbi kroga bo namreč v nedeljo ob 16.45, ko bodo igrali do tega kroga prvi in drugi na lestvici, Liverpool in Manchester City. V uvodnem dejanju je Manchester United z dvema zadetkoma z enajstih metrov z 2:0 ugnal Everton. Šestouvrščeni rdeči vragi so tako popravili bledi vtis po dveh zaporednih porazih.

Arsenal se je za razliko od prejšnjih krogov, ko je po vrsti rešetal mreže tekmecev, tokrat moral pošteno potruditi za nove tri točke. Topničarji so sicer povedli v 19. minuti, ko je po asistenci Bena Whita v polno meril Declan Rice. Še pred koncem prvega polčasa, že globoko v sodnikovem dodatku pa si je velikansko napako privoščil vratar Arsenala Aaron Ramsdale. Ta se je uštel pri izbijanju žoge, žogo pa je zatem v mrežo domačih poslal Yoane Wissa. A napaka čuvaja mreže na veselje Arsenalovih navijačev ni bila usodna, v končnici tekme je odpor gostov v 86. minuti z zadetkom z glavo strl Kai Havertz in zadel za končnih 2:1.

Aaron Ramsdale si je ob koncu prvega polčasa privoščil gromozansko napako, da ta na koncu za domače ni bila usodna. Foto: Guliverimage

Manchester United je proti Evertonu oba zadetka za zmago z 2:0 dosegel že v prvem polčasu. V 12. minuti je strel z bele pike z natančnim strelom izkoristil kapetan Bruno Fernandes, v 36. minuti pa je nalogo z istega položaja uspešno opravil Marcus Rashford.

V nedeljo derbi na Anfieldu

Pep Guardiola Foto: Reuters Nedeljski spored bosta v boju za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, odprla Aston Villa in Tottenham.

Zatem bo sledil veliki derbi na Anfieldu. Liverpool in aktualnega prvaka Manchester City loči le točka. Ko so se pomerili novembra, je bilo v Manchesteru 1:1. Zdaj tekmo gosti Liverpool. Pred njo je bilo ustreljenih nekaj puščic v obe smeri. Manjšo besedno vojno je začel Trent Alexander-Arnold, ki je dejal, da Liverpoolu lovorike več pomenijo, ker je Manchester City pač toliko bogatejši. Pa sta mu Erling Haaland in Ruben Dias odgovorila, da on itak sploh ne ve, kako se človek počuti, ko osvoji trojček lovorik. Trener Cityja Pep Guardiola se v vročo polemiko ni želel zaplesti, Alexander-Arnoldu je raje začel hitro okrevanje po poškodbi: "Želim mu, da hitro okreva. Naj se čim prej vrne na zelenico."

Jürgen Klopp Foto: Reuters Na zadnji novinarski konferenci pred tekmo so za komentar zbadanj prosili trenerja tudi Liverpoola Jürgena Kloppa, ki pa je odraslo pomiril strasti. "Ne vem, kolikokrat moramo še povedati, kako zelo spoštujemo nasprotnika, v tem primeru City. In res tako mislimo. Pep je najboljši trener na svetu. Sam nimam s tem nobene težave. Haaland je najboljši napadalec na svetu, tudi Kevin de Bruyne se bo zapisal v zgodovino, Phil Foden je najboljši angleški nogometaš ta hip. Trent to spoštuje, a on je rojen v Liverpoolu, igral je v mladinskih selekcijah. Eden naših sloganov je 'Nam pomeni več'. Res nam pomeni veliko, ne vemo pa, koliko pomeni drugim." Nemški trener še dodaja, da sam na Guardiolo, trenerja Cityja, ne gleda kot na rivala, da pač samo oba rada zmagujeta in se zelo spoštujeta. Če se ne bodo srečali še v pokalu FA, bo nedeljski dvoboj zadnji med njima na klopeh teh dveh klubov, saj Klopp po sezoni odhaja iz Liverpoola.

