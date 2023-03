Klopp se boji sobotne tekme, o Realu tako še ni razmišlja

Na Otoku se bosta najprej za točke v času sobotnega kosila pomerila Bournemouth in Liverpool. Rdeči so se po čarobni sedmici (7:0), s katero so prejšnji konec tedna v angleškem derbiju napolnili mrežo Manchester Unitedu, povzpeli na peto mesto. Na zadnjih petih srečanjih v angleškem prvenstvu so osvojili 13 točk in vselej ohranili mrežo nedotaknjeno. Če ne bi prišlo do neverjetnega evropskega poloma, ko so po vodstvu 2:0 proti Realu na Anfieldu v prvi tekmi osmine finala izgubili z 2:5, bi lahko navijači Liverpoola proslavljali najbolj uspešno obdobje v tej sezoni.

"Nič ne dvigne bolj vzdušja kot dobra tekma. To se vidi že na treningu. Zadnjih pet tekem v ligi igramo res konstantno dobro. A samozavest je krhka. Poskrbeti moramo, da bomo igrali tako naprej," je pred tekmo izpostavil Klopp. "Bournemouth igra tako, da je to neugodno za vse nasprotnike. Vsi smo videli na zadnji tekmi z Arsenalom, kako zelo so se ti morali potruditi za zmago." Arsenal je s 3:2 zmagal šele v zaključku tekme.

Graham Potter Foto: Reuters Tako pa bo rdeče po gostovanju pri češnjicah čakal zgodovinski izziv, saj bodo skušali v Madridu vrniti belim baletnikom z enako mero in se senzacionalno uvrstiti med osem najboljših v ligi prvakov. Tja, kamor se je uvrstil Chelsea in zadržal upanje na vsaj eno lovoriko v sezoni, v kateri je segel globoko v denarnico in pripeljal ogromno dragih novincev. Modri bodo v soboto gostovali pri Leicester Cityju, trener Graham Potter pa bo skušal pozitivno energijo, katere ne manjka po zmagi nad Borussio Dortmund, usmeriti v nove prvenstvene zmage, s katerimi bi se trenutno šele desetouvrščeni Londončani približali vrhu.

Arsenal je v zadnjem krogu angleškega prvenstva po zadetku, doseženem globoko v sodnikovem podaljšku, premagal Bournemouth. Foto: Reuters Branilec naslova Manchester City odhaja v London k Crystal Palacu. Z zmago na Selhurst Parku bi se vodilnemu Arsenalu približal na dve točki zaostanka, nato pa v nedeljo čakal na morebitno pomoč Fulhama. Topničarji namreč v 27. krogu gostujejo pri mestnem tekmecu, ki na lestvici vztraja na mestih, kjer se delijo evropske vozovnice. Arsenal je v četrtek v ligi Europa remiziral s Sportingom iz Lizbone, trener Mikel Arteta se je odločil za nekaj rotacij v ekipi, navijače pa lahko veseli napoved, da se v moštvu vračata Martin Odegaard in Kieran Tierney.

Manchester United, ki si je po bolečem porazu z Liverpoolom (0:7) že delno opomogel z evropsko zmago v ligi Europa proti španskemu Betisu, bo v nedeljo gostil zadnjeuvrščeni Southampton.

Angleško prvenstvo, 27. krog:

Sobota, 11. marec:

Nedelja, 12. marec: