Najprej v Bournemouth, nato po epski podvig k Realu

Na Otoku se bosta najprej za točke v času sobotnega kosila pomerila Bournemouth in Liverpool. Rdeči so se po čarobni sedmici (7:0), s katero so prejšnji konec tedna v angleškem derbiju napolnili mrežo Manchester Unitedu, povzpeli na peto mesto. Na zadnjih petih srečanjih v angleškem prvenstvu so osvojili 13 točk in vselej ohranili mrežo nedotaknjeno. Če ne bi prišlo do neverjetnega evropskega poloma, ko so po vodstvu 2:0 proti Realu na Anfieldu v prvi tekmi osmine finala izgubili z 2:5, bi lahko navijači Liverpoola proslavljali najbolj uspešno obdobje v tej sezoni.

Tako pa bo rdeče po gostovanju pri češnjicah čakal zgodovinski izziv, saj bodo skušali v Madridu vrniti belim baletnikom z enako mero in se senzacionalno uvrstiti med osem najboljših v ligi prvakov. Tja, kamor se je uvrstil Chelsea in zadržal upanje na vsaj eno lovoriko v sezoni, v kateri je segel globoko v denarnico in pripeljal ogromno dragih novincev. Modri bodo v soboto gostovali pri Leicester Cityju, trener Graham Potter pa bo skušal pozitivno energijo, katere ne manjka po zmagi nad Borussio Dortmund, usmeriti v nove prvenstvene zmage, s katerimi bi se trenutno šele desetouvrščeni Londončani približali vrhu.

Arsenal je v zadnjem krogu angleškega prvenstva po zadetku, doseženem globoko v sodnikovem podaljšku, premagal Bournemouth. Foto: Reuters

Branilec naslova Manchester City odhaja v London k Crystal Palacu. Z zmago na Selhurst Parku bi se vodilnemu Arsenalu približal na dve točki zaostanka, nato pa v nedeljo čakal na morebitno pomoč Fulhama. Topničarji namreč v 27. krogu gostujejo pri mestnem tekmecu, ki na lestvici vztraja na mestih, kjer se delijo evropske vozovnice. Arsenal je v četrtek v ligi Europa remiziral s Sportingom iz Lizbone, trener Mikel Arteta se je odločil za nekaj rotacij v ekipi, navijače pa lahko veseli napoved, da se v moštvu vračata Martin Odegaard in Kieran Tierney.

Manchester United, ki si je po bolečem porazu z Liverpoolom (0:7) že delno opomogel z evropsko zmago v ligi Europa proti španskemu Betisu, bo v nedeljo gostil zadnjeuvrščeni Southampton.

