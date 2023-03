V živo: Cityju se že smeji proti Newcastlu

Veliki derbi 26. kroga pa se igra v nedeljo popoldne ob 17.30, ko bo Liverpool na Anfieldu gostil Manchester United. Ekipi na lestvici loči 10 točk. Manchester United, ki je pred dnevi osvojil ligaški pokal, ima 15 zmag, Liverpool pa 11. Po slabšem začetku koledarskega leta so reds zdaj le ujeli formo. Na zadnjih treh tekmah so zmagali trikrat in enkrat igrali neodločeno. Na prvi medsebojni tekmi to sezono (avgusta) je United zmagal z 2:1.

"Komaj čakam tekmo. Vem, kakšno je tam ozračje. Vzdušje bo vrhunsko. Vsi bodo sovražni do nas, ampak to nam je všeč," pred gostovanjem na Anfieldu sporoča trener Uniteda Erik Ten Hag, ki se je v preteklih sedmih dneh veselil tudi napredovanja v četrtfinale pokala FA. "Moja ekipa bo pripravljena na to borbo. V tekmo gremo samozavestno, a vemo, da bo zelo težko. Za dober rezultat bomo morali trpeti, morali se bomo žrtvovati."

Angleško prvenstvo, 26. krog:

Sobota, 4. marec:

Nedelja, 5. marec:

Sreda, 6. marec: