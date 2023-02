Začelo se bo v Londonu, končalo pa v Manchestru. Šele 5. aprila.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Otoku bo 25. krog elitnega angleškega prvenstva razpotegnjen od petka pa vse do 5. aprila, ko se bosta pomerila Manchester United in Brentford. Vodilni Arsenal v soboto odhaja k Leicester Cityju, Manchester City, ki za topničarji ob odigrani tekmi več zaostaja dve točki, pa bo gostoval pri Bournemouthu. Nedelja bo v znamenju londonskega derbija med Tottenhamom in Chelseajem, ki je na zadnjih štirih tekmah v prvenstvu dosegel le en zadetek.