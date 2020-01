Najprej bo zanimivo v Leicestru, potem gre Liverpool v lov na 16. zmago v nizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liverpool drvi na poti do naslova angleškega prvaka, na katerega čaka od leta 1990. Foto: Reuters

Tokratni, 25. krog angleške premier lige, se bo okoli sobotnega kosila začel z obračunom za ligo prvakov med Leicester Cityjem in Chelseajem. Potem bo na delu Liverpool, ki je še neporažen in s kar 19 točkami prednosti vodi na vrhu lestvico. Na Anfieldu bo lovil neverjetno 16. prvenstveno zmago v nizu proti Southamptonu. Zelo zanimivo bo tudi v nedeljo, ko Arsenal najprej čaka gostovanje pri Burnleyju, potem pa se bosta v derbiju v Londonu udarila dva trenerska velikana. Jose Mourinho, ki sedi na klopi Tottenhama, in Josep Guardiola z Manchester Cityjem.