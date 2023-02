Devet tekem niso dali več kot enega gola, to se mora spremeniti

Chelsea tudi z novim trenerjem Grahamom Potterjem ni uspešen kot nekoč. V letu 2023 so dobili eno samo tekmo, že zadnjih devet tekem pa niso dali več kot en gol. Skupaj so na 22 tekmah sezone zabili le 23 golov. Za primerjavo: Manchester City na 23 tekmah 59, Arsenal pa na 22 47. Tudi sredi tedna v ligi prvakov kljub številnim priložnostim niso mogli zabiti in Borussia Dortmund jih je premagala z 1:0. Proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu bi modri iz Londona vendarle morali začeti spet zabijati gole.

Tudi v ligi prvakov niso mogli zabiti. Foto: Reuters O manjku golov je na zadnji novinarski konferenci govoril tudi trener Potter: "Pozitivno je bilo, da smo imeli proti Dortmundu veliko strelov. Imamo veliko kvalitete v napadu, torej lahko zabijamo. Kritike so in so upravičene, da ne napadamo na način, kot bi si želeli. Proti Dortmundu je že bilo bolje. V nogometu je najtežje poslati žogo v gol. V zadnji tretjini igrišča se moramo izboljšati." Čeprav imajo težave z doseganjem golov, pa zanimivo Potter v napadu ne računa na gabonskega napadalca, ki je v klub septembra prišel iz Barcelone. To je Pierre-Emerick Aubameyang.

