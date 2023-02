Nora sobota v Angliji. Arsenalu spodrsnilo, nato je sledil polom Liverpoola.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni Arsenal je v času sobotnega kosila razočaral navijače in izgubil na gostovanju pri v tej sezoni zelo skromnem Evertonu (0:1), katerega je prvič vodil Sean Dyche. Branilec naslova Manchester City, ki bo na nedeljskem derbiju gostoval pri Tottenhamu, se lahko tako z zmago (in odigrano tekmo več) približa topničarjem na -2. Manchester United se je z domačo zmago nad Crystal Palacom povzpel na tretje mesto, Liverpool pa je doživel nov neuspeh. Tokrat je pri Wolverhamptonu izgubil kar z 0:3 in ostal na desetem mestu.