V živo: Londončani v Sheffieldu, nato bo na delu vodilni Liverpool

Nadaljuje se 21. krog angleške premier lige. Prve tekme so bile že minuli konec tedna (Manchester United in Tottenham sta igrala 2:2, Manchester City pa je s 3:2 premagal Newcastle), preostale se igrajo ta konec tedna. Arsenal, ki je izgubil na zadnjih treh tekmah, je gostil Crystal Palace in ga premagal s 5:0. Danes bo vodilni Liverpool gostoval v Bournemouthu.

Gabriel Martinelli Foto: Reuters Arsenal je bil na polovici sezone v boju za naslov prvaka, zadnji tedni pa so bili zanj vse prej kot dobri. Izpadli so v pokalu FA (proti Liverpoolu) in izgubili prejšnji dve tekmi premier lige (s Fulhamom in West Hamom), pred tem pa z Liverpoolom igrali 1:1. Nazadnje so torej zmagali 17. decembra! Zdaj pa so le pokazali pravi obraz: Crystal Palace so nadigrali s 5:0. Dvakrat je zadel Gabriel Martinelli, po en gol pa sta dala Gabriel in Leandro Trossard (en gol pa si je Crystal Palace zabil sam).

Za topničarje seveda ne še nič izgubljenega, saj ima vodilni Liverpool s tekmo manj samo dve točki prednosti. Toliko točk kot Arsenal (43) pa ima še Manchester City, tudi ta s tekmo manj. Težava Arsenala je, da nimajo izrazitega strelca, ki bi lahko zabil na vsaki tekmi. Martinelli je zdaj pri štirih golih, toliko jih je dal tudi Martin Odegaard, več pa le Eddie Nketiah (pet) in Bukayo Saka (šest).

Izjemna vrnitev Toneyja po osemmesečni prepovedi



Brentford je s 3:2 premagal Nottingham Forest in tako vpisal prvo zmago po 2. decembru. K njej je svoj delež z golom prispeval tudi Ivan Toney, ki je zadel s prostega strela in tako uspešno proslavil vrnitev po osemmesečni prepovedi igranja zaradi stavniških kršitev. Zmagoviti gol je sicer v 68. minuti prispeval Neal Maupay.



Povratnik Ivan Toney je pomagal Brentfordu do zmage nad Nottinghamom. Foto: Reuters

Na poslastici na Old Traffordu brez zmagovalca

Remi med Unitedom in Spurs. Foto: Guliverimage Nogometaši Manchester Uniteda so proti Tottenhamu dvakrat vodili. Že v tretji minuti je rdeče vrage v vodstvo popeljal Rasmus Höjlund, v 17. je izenačil Richarlison, pred odmorom pa je domačim vnovično vodstvo zagotovil Raheem Rashford. To ta prednost ni dolgo zdržala, potem ko je v sodnikovem dodatku prvega dela Cristian Romero zadel prečko, je že v prvi nevarnejši akciji nadaljevanja drugi gol za goste dosegel Rodrigo Bentancur. Podal mu je Timo Werner, ki je debitiral za svoj novi klub.

Svojo prvo tekmo, odkar je postal 25-odstotni lastnik Uniteda, si je ogledal Jim Ratcliffe. Sedel je s trenersko legendo kluba Alexom Fergusonom, z videnim pa nista mogla biti posebej zadovoljna.

Nezadovoljni so tekmo v Liverpoolu zapuščali tudi navijači Ville. Var je njihovim ljubljencem zaradi spornega prepovedanega položaja Alexa Morena razveljavil gol. To jim je preprečilo, da bi na lestvici ujeli vodilni Liverpool.

De Bruyne rešil Man City

Manchester City je z golom v sodnikovem dodatku ugnal Newcastle. Foto: Reuters V sobotni poslastici je na stadionu St. James' Park gostoval prvak Manchester City, ki je po golu v sodnikovem dodatku po preobratu zmagal s 3:2 in se vodilnemu Liverpoolu približal na dve točki zaostanka. Srečanje se je za sinjemodre začelo sanjsko, v 26. minuti je za vodstvo gostov, ki so znova pogrešali prvega strelca Erlinga Haalanda, zadel Bernardo Silva. A veselje ni trajalo dolgo, saj je Newcastle le deset minut kasneje v razmiku dveh minut po golih Alexandra Isaka in Anthonyja Gordona prišel do vodstva z 2:1. Strateg Cityja Pep Guardiola je ob zaostanku v 69. minuti v igro poslal povratnika po poškodbi Kevina de Bruyneja, kar se je izkazalo za zadetek v polno. Belgijec je le pet minut zatem zadel za 2:2, za veliko zmago meščanov pa je v 91. minuti v polno po asistenci de Bruyneja meril še 20-letni Oscar Bobb.

Newcastle, ki je sezono odlično začel, je v zadnjem tudi zavoljo številni poškodb močno padel v formi, za sinjemodrimi na lestvici zaostaja že 14 točk. Zasedba Eddieja Howa je v premier ligi izgubila zadnje štiri tekme. City je na zadnjih 33 obračunih v premier ligi zmagal kar 27-krat, petkrat sta se ekipi razšli z remijem, enkrat je bil boljši Newcastle, in sicer januarja 2019.

Chelsa do zmage po enajstmetrovki

Chelsea je zmagal devetič v sezoni. Foto: Reuters

Chelsea je na prvi tekmi kroga pred domačimi navijači zabeležil še tretjo zaporedno zmago v premier ligi, ob tem pa malce popravil vtis po porazu z Middlesbroughjem sredi tedna v ligaškem pokalu. Za tri točke in zmago Chelseaja nad Fulhamom z 1:0 je že globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa z bele točke v polno meril Cole Palmer. Fulham je v zaključku na vse pretege skušal izenačiti, a je Chelseaju uspelo ohraniti mrežo nedotaknjeno.

