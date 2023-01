V živo: Vroči Rashford zabija tudi vodilnemu Arsenalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V premier ligi se igra 21. krog. Na Anfieldu sta se pomerila Liverpool in Chelsea, ki ne moreta biti zadovoljna z zadnjimi predstavami in položajem na lestvici. In tudi tokrat nista razveselila navijačev. Derbi se je končal brez golov. Manchester City je s tremi goli Erlinga Haalanda s 3:0 nadigral Wolverhampton. Ob 17.30 se je začel eden največjih angleških derbijev Arsenal - Manchester United.

Erling Haaland je dvignil tri prste. Ko je dosegel hat-trick. Foto: Reuters Na prvih treh tekmah v letu 2023 je Erling Haaland zabil en sam gol. V prvi polovici sezone premier lige jih je namreč dal kar 21 (na 17 tekmah). Proti Wolverhamptonu pa je norveški zvezdnik spet zablestel v vsem sijaju. Dosegel je svoj že četrti ligaški hat-trick za Manchester City. In tako so s 3:0 premagali Wolverhapton.

Prvi gol je zabil v prvem polčasu z glavo po podaji Kevina De Bruyneja, drugega v 49. minuti z bele pike, tretjega pa pet minut pozneje po nesebični podaji Riyada Mahreza. To je bil tudi končni izid tekme. City je bil občutno boljši na zelenici, kar kaže tudi statistika strelov v okvir vrat: sedem proti ena. To je 14. zmaga modrih na 20 tekmah, s katero so trdno drugi, samo za vodilnim Arsenalom. Haaland je prvi strelec lige s 25 goli.

To je bil četrti hat-trick Haalanda v sezoni. Povsem realno je, da doseže rekord Alan Shearerja, ki je v sezoni 1996/97 petkrat dosegel tri gole na eni tekmi. Skupaj je to sezono zabil že 25 golov, kar je več od najboljših strelcev premier lige v prejšnji sezoni, ko sta dala Mohamed Salah in Heung-min Son po 23 golov.

Brez golov na dvoboju dolžnikov, bližje zmagi Chelsea

V 21. krogu angleškega prvenstva se je začelo z derbijem na Anfieldu, v katerem je strateg Liverpoola Jürgen Klopp pogrešal kopico poškodovanih zvezdnikov (Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino in Virgil van Dijk). Manjkal je tudi Urugvajec Darwin Nunez, ki naj bi sicer že odpravil poškodbo mečne mišice. Gostje iz Londona so v zimskem prestopnem roku pripeljali številne okrepitve. Najdražji izmed njih, Ukrajinec Mihajlo Mudrik, je že debitiral. Portugalec Joao Felix pa zaradi kazni ni smel igrati. Zaradi zdravstvenih težav trenerju Grahamu Potterju nista bila na voljo niti Reece James in Ben Chiwell.

Mihajlo Mudrik je debitiral za Chelsea in imel eno najlepših priložnosti na tekmi. Foto: Reuters Ne eni ne drugi v zaključkih akcij niso bili posebej nevarni. Chelsea je sicer zadel že v tretji minuti, a je bil Kai Havertz v prepovedanem položaju in so ga sodniki po ogledu z VAR razveljavili. Po kotu je Thiago Silva zadel vratnico, odbito žogo pa je Nemec spravil v mrežo, a njegovo veselje je bilo prehitro. Mnogi menijo, da so gol razveljavili neupravičeno.

V nadaljevanju je bil Liverpool nevarnejši, a predvsem novinec Cody Gakpo ni izkoristil nekaj lepih priložnosti. V 83. minuti pa je malo prek prečke streljal Trent Alexander-Arnold. Med najboljšimi na zelenici pa je bil novinec v modrem dresu Mudrik. V 64. minuti se je jezil sam nase, ko je z neposredne bližine zgrešil Liverpoolov gol.

