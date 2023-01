Spopad največjih dolžnikov se je končal brez golov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Otoku je še kako pestro. Na Anfieldu sta se pomerila Liverpool in Chelsea, ki ne moreta biti zadovoljna z zadnjimi predstavami in položajem na lestvici. In tudi tokrat nista razveselila navijačev. Derbi se je končal brez golov.